Nors didžiausia ispaniškos virtuvės pažiba yra paelija, mažiau žinoma jos variacija su makaronais, vadinama „fideuá“, skoniu tikrai nenusileidžia. Šio patiekalo sudedamosios dalys ir paruošimas yra labai panašūs, tačiau vietoje ryžių naudojami ploni makaronai. Šis patiekalas kilęs iš Valensijos, bet Katalonijoje „fideuá“ kultūra yra labiau paplitusi – tai vienas mėgstamiausių vietinių gyventojų bei turistų patiekalų.

Pasak sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, jūrų gėrybėse gausu baltymų, mineralinių medžiagų bei vitaminų, tad kovo 27-ąją minint Tarptautinę paelijos dieną „Rimi“ technologai kviečia namuose pasigaminti katalonišką jos versiją.

Gausu naudingų maistinių medžiagų

Sakoma, kad „fideuá“ Valensijos žvejai gamino iš laimikio likučių, kurių per dieną nepavykdavo parduoti žuvų turguose. Būtent šviežios jūros gėrybės ir žuvys suteikia šiam patiekalui gardų skonį, todėl jo gamybai patartina naudoti kokybiškus produktus. Be to, „fideuá“ paruošite kur kas lengviau ir greičiau, nes ją gaminant nereikia bijoti, kad produktas perkeps, o makaronai išvirs žymiai greičiau nei ryžiai.

Kaip teigia prekybos tinklo „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė, jūros gėrybės priskiriamos prie didelės biologinės vertės maisto produktų. Jose gausu naudingų mineralinių medžiagų bei vitaminų: „Tai puikus jodo, seleno, kalcio, vitaminų A bei D šaltinis. Be to, jūros gėrybės pasižymi mažu kaloringumu, jose gausu Omega-3 polinesočiųjų riebalų rūgščių ir žmogaus organizmui reikalingų baltymų. Jūrų gėrybės unikalios ir tuo, kad savyje beveik nekaupia sunkiųjų metalų, todėl tai itin sveikatai palankus produktas.“

Kiekvienas žmogus gali pasirinkti jam skoniu ar kitomis savybėmis priimtiniausias jūros gėrybes, tačiau jos turėtų būti vartojamos saikingai. „Suaugusiam žmogui jūros gėrybes rekomenduojama skanauti bent du kartus per savaitę. Saikingais kiekiais jas gali skanauti ir vaikai. Tačiau kalbant apie jūros gėrybių teikiamą naudą, nereikėtų pamiršti, jog jų negali valgyti žmonės, kuriems pasireiškia alerginės reakcijos. Be to, per didelis jūros gėrybių kiekis žmogaus organizme gali sukelti baltyminį šoką, tad įtraukiant bet kokį naują produktą į savo mitybos racioną pirmiausia reikėtų jo paragauti mažesnį kiekį, palaukti ir pasižiūrėti, kaip organizmas reaguoja. Jeigu viskas gerai – galima valgyti toliau“, – pataria dr. E. Gavelienė.

Platus jūrų gėrybių asortimentas

Pasak komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, prekybos tinklas „Rimi“ siūlo itin platų jūros gėrybių asortimentą, kurį sudaro krevetės, midijos, austrės ir kiti jūros gelmių delikatesai. Prekybos centro lentynas jie pasiekia tik praėję griežtus kokybės tikrinimo etapus. „Pirmiausia, vizualiai įvertiname produkto ženklinimą – ar jame nurodyta visa privaloma informacija. Vėliau tikrinamas ledo lygis, adatiniais termometrais matuojama jūros gėrybių temperatūra. Kadangi šie produktai yra itin jautrūs temperatūros pokyčiams, jūros gėrybes mūsų kokybės kontrolieriai tikrina itin kruopščiai bei atsakingai. Pirkėjus pasiekia tik šviežia ir saugi vartoti jūros gelmių produkcija“, – užtikrina O. Suchočeva.

Komercijos operacijų vadovė rekomenduoja pirkėjams rinktis „MSC“ ir „ASC“ sertifikavimo logotipais pažymėtą žuvį bei jūros gėrybes. „Šie logotipai leidžia identifikuoti, kad produktai sužvejoti bei užauginti laikantis sertifikuotos, atsakingos žuvininkystės principų, mažinančių neigiamą komercinės žvejybos bei akvakultūros poveikį mūsų aplinkai. „Rimi“ parduotuvėse pradėtas didinti sertifikuotų jūros gėrybių asortimentas, tad dėl šio sprendimo žymiai išaugo pirkėjams siūlomas sertifikuotų žuvies bei jūros gėrybių pasirinkimas“, – teigia O. Suchočeva.

Kadangi jūros gėrybės priskiriamos prie greitai gendančių produktų, jas patariama suvartoti tą pačią dieną, valgyti tik šviežias ir prieš tai gerai apžiūrėjus: „Renkantis tvariai užaugintas jūros gėrybes parduotuvėje svarbu atkreipti dėmesį į šviežumą: jos privalo skleisti jūros kvapą, nebūti lipnios ar gleivėtos. Būtina atkreipti dėmesį ir į šių produktų ženklinimą etiketėse bei nurodytą tinkamumo vartoti terminą.“

Norintiems sutaupyti pataria planuoti apsipirkimus

Norintiems užsiimti kulinariniais eksperimentais taupiau O. Suchočeva pataria pasidairyti akcijų bei būtinai patikrinti asmeninius pasiūlymus „Rimi“ lojalumo kortelių terminale ar mobilioje aplikacijoje: „Daugiausia galima sutaupyti planuojant savaitės maisto meniu iš anksto ir pasinaudojant „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikiančia asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos. Be to, „Rimi.lt“ programėlėje rasite visą svarbiausią informaciją ir galėsite pasiruošti produktų sąrašą, atsižvelgdami į nuolaidas jūros gėrybėms, makaronams ar kitiems produktams.“

„Rimi“ kulinarijos technologai kviečia į savo virtuvę įsileisti pasaulio skonius ir Tarptautinės paelijos dienos proga namuose pasigaminti gardžią „fideua“ iš mažų makaronų.

RECEPTAS

Katalonijos stiliaus paelija iš mažų makaronų „fideua“

Paelijai reikės:

350 g mažų makaronų;

800 ml sultinio;

50 gr. Migdolų;

300 g kalmarų žiedų;

200 gr. krevečių;

alyvuogių aliejaus;

2 svogūnų;

1 didelio pomidoro;

5 skiltelių česnako;

cukraus, druskos pagal skonį.

Gaminimo eiga:

Mažais griežinėliais supjaustykite česnako skilteles ir kepkite keptuvėje su dideliu kiekiu aliejaus.

Kalmarų žiedus supjaustykite mažais gabalėliais ir sudėkite į keptuvę su nedideliu kiekiu druskos ir ant labai mažos ugnies kepkite apie 15 minučių.

Kai česnakas bus paruoštas (būkite atsargūs, nes jis gali lengvai sudegti), suberkite makaronus ir nuolat maišydami kepkite juos apie 5 minutes. Tada makaronus išimkite ir atidėkite į šalį.

Toje pačioje keptuvėje, kurioje kepėte makaronus, pakepinkite du smulkiai supjaustytus svogūnus su žiupsneliu druskos. Palaukite, kol svogūnai bus beveik skaidrūs, tada sudėkite nuluptą bei susmulkintą pomidorą ir šaukštelį cukraus, kad būtų neutralizuotas jo rūgštingumas.

Trintuvėje susmulkinkite migdolus ir įmaišykite juos į pomidorų padažą.

Tuo pat metu žuvies sultinyje išvirkite krevetes ir visi ingredientai kataloniškai paelijai bus paruošti. Dabar belieka viską sumaišyti ir iškepti.

Į orkaitei skirtą indą sudėkite visus patiekalo ingredientus, viską gerai išmaišykite ir pašaukite indą į iki 200 ºC įkaitintą orkaitę maždaug 5 minutėms arba kol makaronai šiek tiek pakils – tai ženklas, kad patiekalą jau galima nešti ant stalo ir tuoj pat valgyti.

Skanaus!