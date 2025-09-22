Rugsėjo 22-oji – Tarptautinė diena be automobilio, vainikuojanti visą savaitę trukusią iniciatyvą „Darnaus judumo savaitė“. Ji kviečia gyventojus pažvelgti į savo kelionių įpročius bei rinktis aplinkai draugiškesnius judėjimo būdus.
Ryte dalis Savivaldybės darbuotojų paliko automobilius namuose ir į darbą ėjo pėsčiomis, kiti keliavo drauge, dalindamiesi vienu automobiliu.
Vidurdienį Vilkaviškio miesto širdyje, Dr. J. Basanavičiaus aikštėje, praeivius pasitiko vicemeras Joris Juškauskas, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas ir Administracijos specialistės. Jie dalijo atšvaitus bei saugos liemenes ir ragino gyventojus rinktis saugesnius bei tvaresnius keliavimo būdus.
Vakare Dr. J. Basanavičiaus aikštėje vyko bendra mankšta, kuria simboliškai buvo užbaigta „Darnaus judumo savaitė“.