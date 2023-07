Salierinių augalų šeimai priskiriami pankoliai kiekvienoje virtuvėje turėtų atsirasti kur kas dažniau, mat savo maistinėmis savybėmis jie lenkia daugumą plačiai paplitusių daržovių, teigia sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė.

Pankoliai yra ne tik antioksidantų bei skaidulų šaltinis, bet ir slopina apetitą, tad į juos turėtų atkreipti dėmesį siekiantys koreguoti savo svorį. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pastebi, kad ši kvapni, anyžių ir krapų aromatą skleidžianti daržovė populiarėja – ją renkasi norintys praturtinti savo racioną įdomesniais skoniais.

Naudingos visos pankolio dalys

Pankoliai dažnai žinomi dėl sėklų – jų arbatą pediatrai dažnai rekomenduoja mamoms, kurių kūdikiai kenčia nuo pilvo pūtimo ir dieglių. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pastebi, kad nauda gaunama iš visos daržovės: „Visos pankolio dalys labai maistingos –tai unikali daržovė, nes žmogui naudingas tiek gumbas, tiek stiebai su lapeliais ar sėklos. Anksčiau pankoliai buvo plačiai naudojami liaudies medicinoje dėl antibakterinių ir antiuždegiminių savybių, o tai, kad jie dar ir tikras antioksidantų šaltinis, buvo sužinota truputį vėliau.“

Palyginti su daugeliu kitų daržovių, pasak ekspertės, pankoliai pasižymi itin stipriomis antioksidacinėmis savybėmis. „Jų sudėtyje yra tokių antioksidantų kaip chlorageninė rūgštis ir tvercetinas – jo randama ir sėklose, ir stiebuose. Šiose daržovėse gausu skaidulų, kurios gerina virškinimą, o arbata padeda tiems, kuriuos vargina pilvo pūtimas. Be to, pankolius galima priskirti prie apetitą slopinančių produktų – tai svarbu koreguojantiems savo svorį. Tačiau dėl tam tikrų medžiagų, esančių pankoliuose, jų daug valgyti ar gerti arbatų nerekomenduojama nėščiosioms“, – įspėja gydytoja dietologė.

Naudingi tiek žali, tiek termiškai apdoroti

Jau senovės Romoje ir Graikijoje pankoliai buvo auginami bei vartojami tiek kaip prieskoniai, tiek kaip vaistiniai augalai, o sėklų arbata su kitais ingredientais naudota net veido kaukėms. Pankoliai mėgstami ir arabų bei Rytų šalių virtuvėse, kuriose jų sėklos, kuriose gausu eterinių aliejų, naudojamos prieskonių mišiniams, o gumbai itin vertinami prancūzų ir italų kulinarų.

Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, naudingiausia pankolius vartoti žalius, įpjaustant į salotas gumbą ar stiebus: „Termiškai apdorojus, juose sumažėja vitamino C, tačiau mineralinės medžiagos ir skaidulos išlieka. Pankoliai puikiai tinka sriuboms, troškiniams, gardūs kepti orkaitėje su kitomis daržovėmis kaip garnyras. Be to, termiškai apdoroti jie tampa gerokai švelnesnio, subtilesnio skonio nei švieži.“

Sėklos – ne tik arbatai

Pankoliai – dar reta daržovė lietuvių daržuose, bet ji itin universali ir daug kur pritaikoma. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva sako, kad prekybos centruose galima įsigyti pankolio sėklų, kurios tiks ne tik arbatai: „Jomis galima gardinti aliejų, padažus ir pagardus, o pakepintos jos suteiks puikaus skonio sriubai ar troškiniui, tik jas suberti reikėtų jau baigiant gaminti. Pankolio sėklos ypač dera su riebesne mėsa (kiauliena, ėriena) ar žuvimi (lašiša, skumbre).“

Renkantis pankolio gumbus, svarbu atkreipti dėmesį, ar jie nėra dėmėti, o stiebeliai – neapvytę. „Stambiai supjaustytas, prieskoniais su aliejumi pagardintas ir grilyje iškeptas gumbas puikiai derės kaip garnyras prie kepsnio ar žuvies. O rauginant ar marinuojant agurkus su pankolių stiebais ar įberiant į marinatą jų sėklų, daržovės bus kvapnios ir išliks kietos. Laikyti pankolių gumbus, ypač, kai šilta, geriausia šaldytuve – tuomet jie išliks traškūs ir nepraras drėgmės“, – pataria komercijos operacijų vadovė.

RECEPTAS

Gaivios pankolių, salierų ir granatų salotos

Salotoms reikės:

2 vnt. pankolių;

6 vnt. salierų stiebų;

1 vnt. svogūno;

2 vnt. petražolių šakelių;

1 vnt. granato.

Užpilui reikės:

1 vnt. žaliosios citrinos;

4 šaukštų alyvuogių aliejaus;

1 šaukšto medaus arba agavų sirupo;

druskos, pipirų pagal skonį.

Kaip gaminti:

Pankolius ir saliero stiebus nuplaukite. Pankolį supjaustykite labai plonais šiaudeliais arba popieriaus plonumo griežinėliais. Saliero stiebus supjaustykite įstrižai plonais griežinėliais, o svogūną – šiaudeliais. Granatą nulupkite ir išimkite sėklas.

Dubenyje sumaišykite supjaustytas daržoves, suberkite granatų sėklas, sukapotas petražoles.

Dubenėlyje pasiruoškite gaivų užpilą. Alyvuogių aliejų sumaišykite su žaliosios citrinos sultimis ir medumi. Pagardinkite druska ir pipirais. Užpilkite padažą ant salotų ir išmaišykite. Salotas papuoškite granatų sėklomis.

Skanaus!