Gausėjantis obuolių ir kriaušių derlius – ženklas, kad jau žengiame į rudenį. Vis dar šiltą, tačiau jau dovanojantį rudeniškų simbolių, tokių kaip obuoliai, kriaušės ar slyvos.

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, pastebi, kad lietuviai turi aiškius tiek obuolių, tiek kriaušių favoritus – nebrangius, tačiau pasižyminčius išraiškingu skoniu. Visgi, skirtingos veislės gali apdovanoti skirtingais potyriais, tad kaip pasirinkti sau tinkamiausią?

„Prasidedantis rudens sezonas reiškia ir kas savaitę vis gausėjantį šviežių gėrybių derlių – moliūgų, slyvų, figų, išskirtinių skonių vynuogių ir, žinoma, obuolių bei kriaušių. Parduotuvėse jau apstu skirtingų pastarųjų nuo rudens neatsiejamų vaisių veislių. Galime išduoti, kad populiariausi obuoliai yra „Šampion“, o iš kriaušių pirkėjai labiausiai mėgsta „Conference“. Visgi pastebime, kad kasmet lietuviai ieško ir naujų skonių – noriai išbando naujienas ir į pirkinių krepšelius dedasi naujas pasirodžiusias jų rūšis“, – sako V. Budrienė.

Obuolių ir kriaušių galima rasti kone kiekvienuose namuose, ir ne be reikalo. Geros kainos vaisiai yra ne tik gaivus užkandis – jie tampa nepamainomais ingredientais įvairiausiems kulinariniams šedevrams. Po namus sklindantis obuolinio pyrago kvapas ar sūriams malonų kontrastą sudarančios saldžios kriaušės tiesiog skatina mėgautis prasidedančiu rudeniu.

Dar viena puiki jų savybė: vaisiai ne tik skanūs, bet ir sveiki. Todėl tinka tiek į vaiko priešpiečių dėžutę, tiek ir prie pusryčių ar pietų stalo ar kaip greitas užkandis tarp valgymų.

Obuolių supergaliose – net pagalba apsisaugant nuo vėžio

„Britai mėgsta sakyti, kad suvalgius vieną obuolį per dieną išliksi sveikas, ir neteks lankytis pas gydytoją (angl. „An apple a day keeps the doctor away“). Šiame teiginyje yra daug tiesos, kadangi jie pasižymi įvairiomis sveikatą stiprinančiomis savybėmis“, – sako „Iki“ vaisių ir daržovių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė.

Visų pirma, obuoliai vertinami dėl didelio skaidulų kiekio. Valgydami obuolių padėsite žarnynui sureguliuoti darbą ir apsisaugoti nuo vidurių užkietėjimo. Obuolių polifenoliai turi daugybę teigiamų poveikių, o tarp jų – net ir kelių vėžio formų formavimosi ir metastazių rizikos mažėjimas.

Tyrimai atskleidę, kad žmonės, kurie per dieną suvalgo po obuolį, tikimybę susirgti storosios ir tiesiosios žarnos vėžiu gali sumažėti net perpus. Tai lemia ne tik skaidulinės medžiagos, bet ir šio vaisiaus odelėje esantys flavonoidai. Todėl. J. Sabaitienė rekomenduoja juos valgyti su odele.

Oksfordo universiteto mokslininkų teigimu, jei kiekvienas vyresnis nei 50 metų amžiaus anglas į savo kasdienę mitybą įtrauktų po obuolį, per metus būtų galima išvengti tūkstančių mirčių nuo infarkto ir insulto. Šiuose vaisiuose esančios sudedamosios dalys puikiai veikia kraujotakos sistemą, tad obuoliai gerina širdies ir kraujagyslių būklę. O dėl skaidulų jie mažina ir cholesterolio įsisavinimą.

Kuo pasižymi populiariausios obuolių veislės?

ŠAMPION. Ši čekiška veislė – populiariausia tarp „Iki“ pirkėjų. Žalsvai geltonos spalvos vaisiai, apdovanoti rausvu skruostu, viduje yra balti, sultingi ir švelnaus skonio. Šie obuoliai labai skanūs, juose darnus cukrų ir rūgščių santykis. Valgykit šviežius, spauskite sultis, kepkite – tiks viskam.

GOLDEN. Įdomu tai, kad ši veislė atsirado atsitiktinio kryžminimo atveju, o dabar ji viena labiausiai paplitusių pasaulyje. Kaip pavadinimas ir diktuoja, šie obuoliai pasižymi auksine spalva, kartais su švelniu rausvu atspalviu. Jie sultingi, švelnūs, saldūs ir švelnaus aromato. Geriausia tinka paprasčiausiai mėgautis šviežiais.

DELIKATESAS, IKI ŪKIS. Tai obuoliai, kuriuos piešia vaikai: dideli, žali, su išsiliejusiu raudoniu. Labai plonos odelės vaisiai – tikra gardi atgaiva. Obuoliai aromatingi, sultingi, labai maloniai saldžiarūgščiai, todėl mėgstami ir mažųjų valgytojų. Be to, iš jų spaustos sultys bus išties skanios.

Kriaušėse rasite to, ko nėra obuoliuose

Kriaušės, nors ir ne mažiau skanios bei sveikos, dažnai atsiduria obuolių šešėlyje. Gaila, nes jose yra daug vertingų medžiagų, kurių sunku rasti kituose vaisiuose, atkreipia dėmesį J. Sabaitienė.

Kriaušėse yra jodo – elemento, būtino tinkamam skydliaukės funkcionavimui. Jose taip pat galima rasti daug boro, kuris palaiko pilkųjų ląstelių darbą ir gerina gebėjimą susikaupti. Be to, jis neleidžia iš kaulų prarasti kalcio, todėl kriaušės rekomenduojamos ir osteoporozės profilaktikai.

Kriaušės taip pat teigiamai veikia kraujotakos sistemą. Jos padeda reguliuoti kraujospūdį ir mažina kraujo krešulių susidarymo tikimybę – už tai atsakingas jose esantis kalis. Šis elementas taip pat pagreitina natrio pertekliaus išsiskyrimą inkstuose.

Šie vaisiai taip pat yra lieknėjimo dietos besilaikančių žmonių sąjungininkai. Juose yra daug vandens ir pektinų, kurie palengvina virškinimą. Be to, suteikia sotumo jausmą, kuris mažina apetitą. Tad kriaušes valgyti sveika, tik kurias rinktis?

CONFERENCE. Šios veislės kriaušių vidus maloniai minkštas, kreminės baltos spalvos, o skonis saldus ir aromatingas. Jos pasižymi apvalesne forma, kuri gali būti ir ne visai taisyklinga. Dažnai jomis mėgaujamasi šviežiomis, tačiau puikiai dera ir uogienėse, kompotuose ir pyraguose.

LIMONERA. Šios kriaušės – balto minkštimo, kuris yra labiau grūdėtos tekstūros ir ypač sultingas bei kvepiantis, nors ir šiek tiek mažiau saldus nei „Conference“ giminaičių. Dažniausiai mėgstamos valgyti vienos, tačiau tikrai pritaps ir įvairiuose karštuose patiekaluose.

PACKHAM. Šios stambios apatinės dalies kriaušės turi sultingą baltą minkštimą, yra sodraus skonio, todėl puikiai tinka valgyti vienas, kepti pyraguose arba pavirti ir užpilti vanile, kad gautųsi saldus kompotas.

Išbandykite ir nebrangų desertą – duonos pudingą su obuoliais ir kriaušėmis

Daugumoje namų rasite ne tik obuolių ir kriaušių, bet ir duonos. Kartais jos nusiperkama daugiau nei pavyksta suvalgyti, tad jeigu jos namuose užsiliko daugokai – „Iki“ konditeris Thierry Lauvray siūlo pasigaminti duonos pudingą su šviežio derliaus gėrybėmis.

„Jei liko daug duonos ir norite ją skaniai panaudoti, paruoškite duonos pudingą. Tai skanus ir nebrangus desertas, kuris leis panaudoti ne tik senesnę duoną, bet ir jau kurį laiką pastovėjusius vaisius, kurie galbūt kiek apdžiūvo. Tai gudrus būdas pirkiniams išleisti mažiau – galėsite panaudoti turimus likučius namuose, ir nereikės maisto išmesti. Beje, šiame recepte obuolius ir kriaušės galite keisti ir kitais vaisiais“, – sako Th. Lauvray.

Reikės: 3 obuolių, 3 kriaušių, 1 saujos razinų, ½ puodelio cukraus, 1/3 puodelio vandens, malto cinamono, 8 plonų baltos duonos riekelių.

Gaminame:

Nulupkite obuolius ir kriaušes, išimkite šerdis ir supjaustykite mažais kubeliais.

Sudėkite vaisius į puodą, pabarstykite cukrumi ir dideliu žiupsneliu cinamono, užpilkite vandeniu ir dažnai maišydami užvirinkite. Sumažinkite ugnį ir troškinkite vaisius, kol šiek tiek suminkštės, maždaug 7 minutes.

Iki 1 l talpos dubenį išklokite duonos riekelėmis be plutos, kad tarp jų neliktų tarpų. Užpildykite vaisiais, uždenkite likusiomis riekelėmis, ant viršaus uždėkite lėkštę ir kelioms valandoms padėkite į šaldytuvą.