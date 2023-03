Daugelis esame ragavę burnoje tirpstančio sūrio torto, kilusio iš Lombardijos regiono šiaurės Italijoje. Kreminis saldaus skonio maskarponės sūris gaminamas iš grietinėlės ir yra plačiai naudojamas desertų bei įvairių patiekalų gamybai.

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, jog kreminiai sūriai gali padėti sumažinti gyvūninės kilmės riebalų naudojimą. Juose taip pat yra kalcio, visaverčių baltymų bei vitaminų. Prekybos tinklo „Rimi“ kulinarijos technologai kviečia artimuosius pradžiuginti pavasarišku maskarponės sūrio pyragu.

Padeda sumažinti gyvūninės kilmės riebalų naudojimą

Kaip teigia sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė, kreminis sūris gaminamas iš pieno arba grietinėlės, tad jame yra kalcio bei visaverčių baltymų. Lyginant su sviestu, tai mažiau riebalų turintis produktas, tačiau kreminių sūrių sudėtį keičia priedai: „Šios rūšies sūriai gali būti gaminami pridedant kai kurių daržovių, žolelių ar prieskonių, tad kiekvienas pirkėjas gali pasirinkti produktą pagal savo skonines savybes. Tačiau kreminiams sūriams galioja ta pati taisyklė, kaip ir kitiems patiekalams: kuo mažiau sudėtinių dalių, tuo sveikatai palankesnis yra produktas.“

Pasak gydytojos dietologės, maskarponė yra dvigubai riebesnė už kreminį sūrį, nes gaminama iš riebiausios pieno dalies – grietinėlės, tačiau ji yra puikus vitamino A šaltinis. Net nedidelė (apie 30 gramų) maskarponės porcija suteikia 10 proc. vitamino dienos normos. „Šiame sūryje taip pat galime rasti vitamino B2, kalcio bei magnio. Tačiau nereikėtų pamiršti, jog maskarponės sūris turi daug kalorijų, tad jį reikėtų vertinti kaip desertą. Vis dėlto, yra ir gerų žinių. Viena jų, kad maskarponės sūryje yra labai mažai arba visai nėra laktozės. Kita – jog minkštasis sūris dažniausiai naudojamas įvairių patiekalų gamyboje ir taip galima sumažinti gyvūninės kilmės riebalų (grietinėlės bei sviesto) naudojimą“, – teigia dr. E. Gavelienė.

Gydytoja įspėja, jog skanaujant šios rūšies sūrius nereikėtų viršyti maždaug 30 gramų dienos normos, o širdies bei kraujagyslių ligų varginamiems žmonėms rekomenduojama rinktis liesesnius kreminius sūrius, kurių šiuo metu gausu parduotuvių lentynose. Tuo tarpu alergiški pieno baltymams, sūrių neturėtų vartoti apskritai. Visi kiti gali drąsiai juos skanauti, pasirinkti pagal skonį bei riebumą ir kreminiais sūriais gardinti įvairiausius patiekalus bei desertus.

Didelis pasirinkimas ir netoleruojantiems laktozės

Pasak prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, šiuo metu parduotuvių asortimente yra apie 50 rūšių tepamų sūrių. „Prie jų galėtume priskirti ir apie 15 rūšių minkštųjų sūrių, skirtų salotų gamybai, sūrio kubeliais aliejuje ar sūrio užkandžių su įvairiais pagardais, asortimentą. Populiariausi jų yra mocarelos, rikotos, maskarponės bei fetos sūriai“,– gausų sūrių asortimentą vardina specialistė.

„Maskarponės sūris gaminamas tik iš grietinėlės, todėl yra itin riebus, jo sudėtyje yra 50% riebalų, 5% angliavandenių ir 3% baltymų. Dėl savo unikalaus saldaus, pieniško ir rūgštaus skonio jį galima naudoti įvairiais būdais. Tai puikus pagrindas gaminant pagrindinius patiekalus, norint atskleisti kitų priedų skonį ar gaminant desertus. Tuo tarpu kreminis sūris turi kiek ryškesnį sūrio skonį ir yra ne toks riebus. Tačiau abu šie sūriai yra panašūs ir vieną galime pakeisti kitu“, – sako O. Suchočeva.

Komercijos operacijų vadovė taip pat pažymi, jog netoleruojantys laktozės pirkėjai šiuo metu gali rinktis iš didelio sūrių be laktozės asortimento: turime ypač platų TOFU sūrių pasirinkimą, augalinės kilmės sūrio pakaitalų iš avižų, žirnių baltymų, taip pat brandintus kietuosius sūrius, kurie dažniausiai turi ženkliai mažesnį laktozės kiekį.

Norintiems sutaupyti pataria planuoti apsipirkimus

Norintiems užsiimti kulinariniais eksperimentais taupiau O. Suchočeva pataria pasidairyti akcijų bei būtinai patikrinti asmeninius pasiūlymus „Rimi“ lojalumo kortelių terminale ar mobilioje aplikacijoje: „Daugiausia galima sutaupyti planuojant savaitės maisto meniu iš anksto ir pasinaudojant „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikiančia asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos. Verta pasidomėti šiuo metu sūriams galiojančiais ypatingais pasiūlymais ir apgalvoti, kokį kepinį gaminsite – taip planuodami išmesite mažiau nepanaudotų ingredientų. Be to, „Rimi.lt“ programėlėje rasite visą svarbiausią informaciją ir galėsite pasiruošti produktų sąrašą, atsižvelgdami į nuolaidas.“

Komercijos operacijų vadovė siūlo atkreipti dėmesį ir į privačios etiketės sūrius. „Tokių privačių prekių ženklų, kaip „RIMI“ „Selection by Rimi“ ar „Rimi Basic“ produktai paprastai yra pigesni nei žinomų prekės ženklų. Taip yra todėl, kad pirkėjams nereikia mokėti už masines rinkodaros kampanijas, be to, vietiniai gamintojai paprastai patiria mažesnes transportavimo išlaidas“, – teigia ekspertė.

„Rimi“ kulinarijos technologai kviečia namuose išsikepti kvepiantį bei burnoje tirpstantį maskarponės sūrio pyragą.

RECEPTAS

Maskarponės sūrio pyragas

Pyragui reikės:

100 g sausainių – sviestiniai sausainiai „Rimi Selection“ 1,39 eur/100 g;

50 g tirpinto sviesto – sviestas „Rimi Basic“ 1,55 eur/180 g;

500 g maskarponės sūrio – maskarponės sūris „Rimi Basic“ 5,49 eur/500 g;

100 ml plakamosios grietinėlės 35% – 2,35 eur/250 g;

120 g cukraus – cukrus „Rimi Basic“ 0,99 eur/1 kg;

4 vnt. kiaušinių – kiaušiniai A kl. „Rimi Basic“ 1,79 eur/10 vnt.;

4 šaukštų miltų;

1 šaukštelio vanilinio cukraus;

1 šaukštelio tarkuotos citrinos žievelės.

Gaminimo eiga:

Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C. Sausainius sumalkite į trupinius, sumaišykite su tirpintu sviestu. Sukrėskite į 20 cm skersmens formą ir pirštais prispauskite prie dugno. Kepkite 8 min., palikite atvėsti.

Maskarponę išsukite plaktuvu, įmaišykite cukrų, vanilinį cukrų, miltus. Po vieną įplakite kiaušinius. Tada – grietinėlę ir žievelę.

Tešlą supilkite į kepimo formą. Orkaitėje kepkite dar 60–70 min., kol viršus pagels, o viduriukas dar nebus visai standus. Palikite atvėsti orkaitėje pravėrę dureles. Vėliau dėkite į šaldytuvą ir patiekite šaltą.

Skanaus!