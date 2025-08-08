Ketvirtadienį Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė kartu su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Žydre Žilinskiene lankėsi Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio ir Gražiškių gimnazijose, kur pasveikino brandos egzaminuose aukščiausią – 100 balų įvertinimą pelniusius abiturientus bei juos mokiusias mokytojas. Vadovaujantis Savivaldybės mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašu, jiems įteikti piniginiai čekiai.
„Šie puikūs rezultatai yra ne tik mokinių žinių ir atkaklaus darbo įrodymas, bet ir mokytojų, šeimos bei visos bendruomenės pastangų atspindys. Linkiu visiems abiturientams išlaikyti tą patį ryžtą, smalsumą ir norą augti. Tai tik pradžia didelių galimybių kelyje“, – sveikindama mokinius kalbėjo vicemerė Daiva Riklienė.
Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje pasveikinti abiturientai Leonardas Trokinas ir Viltė Rimšaitė. Leonardas surinko 100 balų informatikos (mokytoja Vilma Kriščiūnaitė), anglų kalbos (mokytoja Monika Ryckienė) ir istorijos (mokytoja Auksė Mockevičiūtė) egzaminuose. Viltė 100 balų įvertinimą pelnė anglų kalbos egzamine (mokytoja Monika Ryckienė).
Prie sveikinimų prisidėjo gimnazijos direktorius Saulius Spangevičius bei susirinkę mokytojai. Sveikinimai skirti ir kitiems mokiniams, kurių egzaminų rezultatai viršijo 86 balus.
Gražiškių gimnazijoje pasveikintas abiturientas Mindaugas Arbatauskas, surinkęs po 100 balų anglų kalbos (mokytoja Daiva Šnipaitienė) ir istorijos (mokytoja Vilija Mikulskytė) egzaminuose. Abiturientą su puikiais pasiekimais sveikino gimnazijos direktorė Eglė Kociuvienė ir jį ugdę mokytojai.
Vizito metu taip pat atsisveikinta su mokyklą paliekančia ilgamete gimnazijos pradinio ugdymo vyresniąja mokytoja Dalia Belevičiūte. Vicemerė Daiva Riklienė jai įteikė Mero padėką už ilgametį, nuoširdų ir kūrybišką darbą su pradinukais, aktyvų bendradarbiavimą su kolegomis bei mokinių tėvais, puoselėjant mokyklos tradicijas.