Pataisos įstaigų pareigūnai savaitgalį gaudė telefonų permetėjus

Prie Marijampolės pataisos namų buvo sulaikyti trys asmenys, atvykę iš Jurbarko rajono Smalininkų kaimo. Jie prisigretinę prie įkalinimo įstaigos per „Sūduvos“ sporto stadioną bandė permesti nuteistiesiems net 17 mobiliųjų telefonų, 7 SIM korteles, 2 laisvų rankų įrangas ir 7 telefonų įkrovimo laidus. Smalininkų gyventojai įkliuvo pataisos pareigūnams per pasalą, jie buvo susekti per vaizdo kameras.

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnai už įkalinimo įstaigos ribų taip pat sulaikė telefonų permetėją, kuris bandė į pataisos namų teritoriją permesti du paketus, kuriuose buvo 8 mobiliojo ryšio telefonai ir 3 SIM kortelės.

Neteisėti siuntiniai nuteistiesiems nenukeliavo. Už bandymus perduoti telefoninę įrangą pradėtos administracinės teisenos.

Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos inf.