Spalio 4 d. apie 21 val. 40 min. Kalvarijoje, Suvalkų g., pastebėti du automobiliai „Audi” ir įtartini asmenys, kuriuos patikrinus, pas moterį (gim. 1990 m.) rankinėje rasta galimai narkotinė medžiaga – kanapės.
Atlikus dalinę automobilio „Audi A3″, kuris priklauso moteriai, patikrą, jo daiktadėžėje rastas baltas popieriaus lapas su galimai narkotine medžiaga – kanapėmis.
Atlikus dalinę automobilio „Audi A4″, kuris priklauso vyrui (gim. 2003 m.), patikrą, jo daiktadėžėje rasta plastikinė dėžutė su galimai narkotine medžiaga – kanapėmis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 259 str. 2 d.
Šaltinis: Marijampolės apskr. VPK