Pavasariui prasidėjus auga salotų populiarumas: gydytoja dietologė pataria skanauti kuo įvairesnes (receptas)

Daugelio lietuvių maitinimosi įpročiai kinta į gerą – įvairių salotų nuperkama žymiai daugiau nei prieš penkerius metus. Prasidėjęs pavasaris šią tendenciją tik išryškino – žalumos lėkštėse pasiilgę pirkėjai į krepšelius įvairių lapinių salotų įsideda dar dažniau.

Kaip pastebi prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva, žmonės itin vertina patogumą: noriai perka plautus skirtingų salotų mišinius – taip siekiama sutaupyti laiko bei išvengti maisto švaistymo, perkant visus ingredientus atskirai. Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė vardija, kad salotose gausu magnio, fosforo, kalcio ir kalio, jos yra puikus skaidulų bei mineralinių medžiagų šaltinis, be to, mažai kalorijų turintis produktas, tad svarbu neužmiršti kaskart žalumynais papuošti savo patiekalų.

Kuo dažniau skanaukime įvairių salotų

Net nemėgstantis salotų žmogus gali rasti jam patinkančią rūšį, nes jų pasirinkimas labai gausus: nuo aštrokų gražgarsčių iki pikantiško riešutų skonio romaninių, nuo traškių gūžinių „Iceberg“ iki subtiliųjų sultenių ar neutraliųjų kininių, mums įprastų lietuviškų salotų. Jas verta panaudoti ir kaip garnyrą prie mėsos ar žuvies patiekalų, ir kaip užkandį, maišant įvairias rūšis, o su įvairiais gardžiais priedais ar pikantišku padažu salotos atstos sočią vakarienę.

Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, žalia salotų spalva daugiausia priklauso nuo chlorofilo – grupės žalių, magnio turinčių augalų pigmentų. „Sveikatai palankios mitybos sampratoje žalia spalva asocijuojasi su augalinės kilmės geležimi, mineralinėmis medžiagomis ir fitochemikalais, kurie yra ypač naudingi sveikatai. Skanauti reikėtų kuo įvairesnes salotas, nes kiekviena jų turi skirtingą skonį, o juk tai – nauja emocija, nauja patirtis. Salotos – vienas iš maisto produktų, kuriuos reikia vartoti kuo dažniau“, – sako gydytoja dietologė.

Pasak ekspertės, visos žalios spalvos lapinės daržovės ir salotos mums naudingos tuo, kad jose yra folio rūgšties, B grupės vitaminų bei pačių įvairiausių mineralinių medžiagų. „Maistinės medžiagos įvairiose salotose skiriasi labai mažai, panašus ir skaidulų pobūdis. Kadangi skirtumai visai minimalūs, verta salotas rinktis pagal skonį ir išbandyti įvairias. Sveikos mitybos piramidėje jos priskiriamos prie tamsiai žalios spalvos daržovių, o vertinamos dar ir kaip didelį tūrį, bet mažą kaloringumą turintis maisto produktas“, – pastebi E. Gavelienė.

Pavasarį salotų nuperkama daugiau

Nors prekybos centruose salotų yra visus metus – jų galima nusipirkti tiek lietuviškų vazonėliuose, tiek egzotiškų ar fasuotų salotų mišinių – pavasario mėnesiais pirkėjai vis dažniau sustoja prie žalumynų lentynų. Pasak prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, pasibaigus žiemai salotų pardavimai išauga beveik dvigubai.

„Perkamos ne tik populiariosios romaninės ar „Iceberg“ salotos. Vis daugiau pirkėjų atranda ir mums egzotiškesnes „Bok Choi“ – jos universalios, daug kur pritaikomos. Mielai perkami ir špinatai, naudojami tiek žaliesiems kokteiliams, tiek salotoms gaminti. Turime ir fasuotų salotų – sultenių, gražgarsčių, špinatų, įvairaus svorio salotų mišinių. Pirkėjų patogumui pakuotėse yra tiek plauti ir pjaustyti salotų mišiniai, tiek atskiros jų rūšys“, – sako O. Suchočeva.

Pasak komercijų operacijos vadovės, tokie salotų mišiniai yra geras sprendimas nenorintiems daug laiko gaišti gaminant pietus ar vakarienę. „Jei anksčiau reikėdavo plauti kiekvieną lapelį, dabar esame nuo šio darbo išvaduoti – visi salotų mišiniai mūsų prekybos centruose yra plauti, ant pakuočių tai žymi užrašas „washed“. Cechuose yra itin didelė higienos kontrolė, todėl prieš pjaustymą salotos pereina net kelis plovimo ciklus – ant mūsų stalo jos patenka jau saugios“, – patikina O. Suchočeva.

Kaip jais ilgiau išlaikyti namuose šviežias

Komercijos operacijų vadovė primena, kad salotos mėgsta vėsą: „Fasuotus salotų mišinius reikėtų laikyti neatidarytoje pakuotėje šaldytuve, daržovėms skirtame stalčiuje. Jei visko nesunaudojote per vieną kartą, sudėkite salotas į indelį, kurio dugne reikėtų įtiesti popierinio rankšluosčio lapelių drėgmei sugerti. Tokias salotas suvartoti rekomenduojama per dvi paras.“

Visos salotos, užaugintos Lietuvoje, parduodamos vazonėliuose su šaknimis: „Tokias salotas į šaldytuvą dėkite nuskynę, o šaknų galima neišmesti – pasisodinti į vazonėlį ir užsiauginti savo salotų.“

Nors dažnai salotų „Iceberg“ išoriniai lapai būna kiek aptrinti, ekspertė rekomenduoja jų neišmesti. „Atsilaužkite reikiamą kiekį lapų, o visą gūžę įvyniokite į tuos išorinius lapus – taip salotos ilgai išliks šviežios. Šias salotas pjaustykite tik prieš pat vartojimą, nes jos oksiduojasi ir paruduoja“, – dalinasi patirtimi specialistė.

Pasak O. Suchočevos, daugiausia galima sutaupyti planuojant savaitės maisto meniu iš anksto

„Rimi“ kulinarijos technologai siūlo pasiruošti gaivių ir gardžių salotų su priedais: jos patiks ir svečiams, ir šeimai.

RECEPTAS

Žaliosios salotos su migdolais

Patiekalui reikės:

1 brokolio;

1 greipfruto;

1 ilgojo agurko;

1 avokado;

¼ puodelio susmulkinto parmezano tipo sūrio;

¼ puodelio smulkiai supjaustytų krapų ar petražolių;

½ puodelio migdolų;

½ šaukšto sojų padažo;

mėgstamo salotų padažo su citrina ir aliejumi.

Kaip gaminti:

Paskrudinkite migdolus: įkaitinkite orkaitę iki 180 °C ir išklokite skardą kepimo popieriumi.

Supilkite migdolus ant skardos ir sumaišykite su sojos padažu. Kepkite 10-14 minučių arba kol paruduos. Išimkite iš orkaitės ir palikite 5 minutes atvėsti.

Dideliame dubenyje sumaišykite brokolius su keliais šaukštais padažo. Įpjaustykite agurką, avokadą, suberkite tarkuotą sūrį ir migdolus, išmaišykite, užberkite smulkiai pjaustytų žalumynų. Galite užbarstyti druskos dribsnių.

Skanaus!