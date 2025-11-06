Šildymo sezonas – tai laikas, kai neišvengiamai padaugėja pelenų ir, žinoma, daug jų išmetama į komunalinių atliekų konteinerius.
Neteisingai pašalinti pelenai gali ne tik sugadinti atliekų konteinerius, bet ir sukelti rimtą gaisrą.
Kodėl svarbu tinkamai tvarkyti pelenus?
Marijampolės savivaldybės administracija primena, kad pelenus būtina šalinti atsakingai ir laikytis šių pagrindinių taisyklių:
- Atvėsinkite. Pelenai turi būti visiškai atvėsę. Karšti ar šilti pelenai, patekę į konteinerį, gali užsidegti. Geriausia leisti jiems kelias dienas atvėsti metaliniame ar nedegiame inde.
- Supakuokite. Atvėsusius pelenus būtina sudėti į tvirtą plastikinį maišelį ir jį užrišti. Tik taip jie gali būti išmesti į mišriųjų komunalinių atliekų konteinerį.
Taip sutvarkyti pelenai neužterš konteinerio ir netaps galimo gaisro priežastimi.
Primenama, kad Marijampolės savivaldybės patvirtintose atliekų tvarkymo taisyklėse nurodoma, kad, jei gyventojui priklausantis konteineris tampa netinkamas naudoti dėl jo paties kaltės, jam tenka atlyginti nuostolius.