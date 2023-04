Žiemai ir niūriems orams pagaliau pasitraukus iš Lietuvos, pradedame dairytis į lengvesnius ir spalvingesnius rūbus, galvoti apie naujas vasarines sukneles, maudymosi kostiumėlius. Garderobą galime atsinaujinti ir atsakingiau – renkantis mados prekes iš antrų rankų, atkreipiant dėmesį į rūbų sudėtį ar net būdą, kaip juos siunčiamės.

„Vinted“ tvarumo vadovė Isabel Nazaré pateikia penkis patarimus, kaip naudingus pasirinkimus klimatui įdarbinti ir savo rūbų spintoje:

1. Kaip naudotus daiktus paversti pirmu pasirinkimu?

Labai paprastai – užėjus norui įsigyti kažką naujo, pirmiau patikrinkite ar to paties daikto negalite įsigyti iš antrų rankų. Mada – cikliška, todėl didelė tikimybė, kad panašų daiktą jau rasite, o tuo pačiu jis kainuos ir pigiau. Be to, jei turite konkretų biudžetą, tikėtina, jog, pirkdami iš antrų rankų, galėsite įsigyti panašų, bet geresnės kokybės prekės ženklo daiktą, kuris tarnaus ilgiau.

2. Kaip rasti geriausią pasirinkimą iš antrų rankų?

Pirmiausia atkreipkite dėmesį į daikto sudėtį – ieškokite patvarių medžiagų, pavyzdžiui, lino, vilnos ar kašmyro ar medvilnės. Iš jų pagaminti rūbai tarnauja ilgiau – galėsite dėvėti juos ne tik patys, bet ir vėliau perleisti naujam savininkui.

Dar prieš pradedant rūbų paieškas apsispręskite kokia spalvų gama jums priimtiniausia, išsimatuokite savo apimtis ir nuolat pasižymėkite kokie skirtingų prekės ženklų dydžiai jums yra tinkami. Tai gerokai palengvins tinkamų daiktų paiešką.

Be to, visada pagalvokite prieš pirkdami. Jei nesate 100 proc. tikri, kad jums patikusio daikto reikia, palaukite 24 valandas ir tada priimkite sprendimą.

3. Kaip rūpintis drabužiais, kad jie ilgiau tarnautų?

Skalbti natūralaus pluošto, kaip šilkas ar vilna, daiktus reikia rečiau. Dažnai, norint panaikinti kvapus, pakanka šiuos audinius pravėdinti ar palaikyti šaldytuve per naktį. Kalbant bendrai, tikrai nėra būtina skalbti visus drabužius, užsidėjus juos tik vieną kartą – taip prailginsite jų gyvenimo laiką. Taip pat skalbiant verta atsiminti, kad dažnai pakaks 30 laipsnių temperatūros – tokiu atveju mažiau paveiksite audinį ir sutaupysite elektros energijos.

4. Kaip supakuoti rūbus?

Pardavėte drabužius ir norite paruošti juos siuntimui? Apsidairykite aplink namus. Pavyzdžiui, sausų dribsnių ar makaronų dėžutės tiks mažiems daiktams, o batų – didesniems. Jei dirbate biure, paprašykite kolegų neišmesti siuntų dėžių. „Vinted“ poveikio klimatui ataskaita atskleidė, kad pernaudojant dėžes rūbų siuntimui, galima sumažinti CO₂e emisijas, kurias sukuria pakuotės, apie 70 procentų.

5. Kaip išlikti draugiškam klimatui siunčiant rūbus?

Jei turite galimybę, rinkitės paštomatus ir nekvieskite, kad kurjeris prekes paimtų iš jūsų. Paštomatuose vienu metu yra vežamos kelios prekės, o kurjeris, atvykstantis į namus, dėl kiekvienos siuntos turi atlikti atskirą kelionę ir ne visada randa siuntėją ar gavėją namuose. „Vinted“ poveikio klimatui ataskaita parodė, kad paštomatų naudojimas, palyginti su pristatymu į namus, sumažina transportavimo emisijas 62 procentais. Tokiu būdu galima sutaupyti tokį patį CO₂e kiekis emisijų, kuris būtų vidutiniškai sukuriamas kraunant 81 išmanųjį telefoną.

Taip pat pagalvokite kaip keliausite iki paštomato. Jei galite, eikite pėsčiomis arba pasistenkite vienos kelionės metu atlikti ir kitų darbų.

Maži žingsniai – dideli rezultatai

Neseniai pristatyta „Vinted“ poveikio klimatui ataskaita (atlikta „Vaayu“) atskleidė, kad kiekvieno mūsų maži klimatui naudingi pasirinkimai gali turėti teigiamą poveikį, jei taip pat elgiamės visi. Pavyzdžiui, perkant mados prekes iš antrų rankų per „Vinted“, užuot pirkus naujas, sutaupoma emisijų, vidutiniškai siekiančių 1,8 kgCO₂e. Tai reiškia, kad visa „Vinted“ bendruomenė sutaupė 453 kilotonas anglies dvideginio emisijų – panašiai kiek jų būtų sutaupyta iš ES kelių per metus pašalinus daugiau nei 325 tūkst. automobilių.

Ataskaita parodė, kad maždaug du penktadaliai „Vinted“ įsigytų mados prekių iš antrų rankų padeda išvengti naujų drabužių pirkimo. Be to, kas penktas platformos bendruomenės narys vis tiek rinktųsi naudotą prekę net jei ir naujas rūbas kainuotų beveik tiek pat kiek alternatyva iš antrų rankų.

Apie tyrimą

Apimtis ir laikotarpis: tyrime daugiausia dėmesio skiriama „Vinted“ platformos poveikiui ir ataskaitoje pateikiama lyginamoji bendro poveikio klimatui analizė, jei 2021 m. vietoj naujų drabužių būtų perkamos mados prekės iš antrų rankų „Vinted“ platformoje

Pagrindiniai duomenų šaltiniai: tyrime išanalizuota daugiau nei pusė milijardo sandorių atliktų 2021 m. ir įžvalgos iš 2,4 mln. „Vinted“ naudotojų iš 8 šalių (Europoje ir Jungtinėje Karalystėje). Šios apklausos buvo atliktos 2022 m. pavasarį (gegužę) ir rudenį (lapkritį), o atsakymų dažnis siekė 10,8 procento. Tai yra iki šiol (2022 m. gruodžio mėn.) didžiausias pirminių duomenų apie pirkinių iš antrų rankų internetu poveikį klimatui rinkinys.