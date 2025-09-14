Pastarosiomis savaitėmis koronaviruso atvejų šalyje daugėja, tačiau liga daliai pacientų nesibaigia kartu su nukritusia temperatūra ar neigiamu testo rezultatu. Pastebima, kad vis daugiau žmonių į vaistininkus kreipiasi ne tik dėl ūmių simptomų – slogos, kosulio, galvos ar raumenų skausmų, bet ir dėl kitų užsitęsusių negalavimų.
Apie tai, kokie simptomai dažniausiai išlieka persirgus COVID-19 ir kokios priemonės gali padėti organizmui greičiau atsigauti, pasakoja vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Virgilija Bečelytė.
„Palyginus paskutines rugpjūčio savaites ir pirmąją rugsėjo savaitę, peršalimo simptomus palengvinančių preparatų pardavimai augo 14 proc. Dažniausiai pacientai renkasi pastiles gerklei, paracetamolio ar ibuprofeno preparatus, vaistus nuo slogos ir kosulio, ar augalinius preparatus viršutinių kvėpavimo takų infekcijoms lengvinti“, – sako V. Bečelytė.
Beje, gyventojai aktyviai rūpinasi ir savikontrolės priemonėmis. COVID-19 savikontrolės testų paklausa pirmąją rugsėjo savaitę išaugo dvigubai, lyginant su paskutine rugpjūčio savaite. Tiesa, kaukių pardavimai augo nedaug, o jų vartojimas tebėra gerokai mažesnis nei prieš metus ar dvejus.
„Tai rodo, kad žmonės susirūpina sveikata vos pajutę pirmuosius simptomus, tačiau dalis paprastų apsaugos priemonių jau primirštamos. Jei žmogus jaučia peršalimo požymius ir turi vykti į gydymo įstaigą ar vaistinę, kaukė vis dar yra veiksmingas būdas apsaugoti aplinkinius“, – primena vaistininkė.
Net ir pasveikus, gali lydėti nemaloni savijauta
V. Bečelytė pastebi ir kitą tendenciją – net ir pasibaigus ūmiems simptomams, tokiems kaip sloga, karščiavimas, gerklės perštėjimas, bendras silpnumas ar galvos ir raumenų skausmai, persirgę koronavirusu vis tiek nesijaučia visiškai sveiki. Pacientai skundžiasi ilgiau išliekančiu sausu kosuliu, sloga, nuovargiu, varginančiais sąnarių skausmais, prastėjančia atmintimi, negebėjimu susikaupti darbe ar moksluose.
„Kiekviena infekcija pareikalauja daug papildomos energijos, todėl siekiant sumažinti net ir pasveikus jaučiamus negalavimus, būtina pasirūpinti tinkama pagalba organizmui. Svarbiausią vaidmenį čia atlieka sveikas gyvenimo būdas, visavertė mityba, bent lengvas fizinis aktyvumas, pakankamas vandens suvartojimas ir tikslingai parinkti vitaminai bei mineralai“, – įvardija „Camelia“ vaistininkė.
Imuniteto stiprinimui
Rudenį ypač išauga imunitetą stiprinančių maisto papildų poreikis. Dažniausiai pacientai renkasi preparatus su vitaminu C ir cinku – šis derinys prisideda prie organizmo atsparumo infekcijoms ir gali greitinti sveikimo procesą. Ne mažiau svarbus ir vitaminas D, kurio trūkumas mūsų šalies gyventojams rudens ir žiemos laikotarpiu pasitaiko itin dažnai. Vitaminas D padeda palaikyti stipresnį imunitetą, kaulų sveikatą ir geresnę nuotaiką. Vaistininkė ragina nepamiršti ir omega-3 riebiųjų rūgščių, kurios slopina uždegiminius procesus organizme.
Atminties gerinimui ir nervų sistemai
Nervų sistemai ir smegenų veiklai itin svarbūs B grupės vitaminai, ypač B6, B12, folio rūgštis. Pastarieji gali padėti sumažinti nuovargį, palaikyti normalias psichologines funkcijas, taip pat gali turėti teigiamo įtakos susikaupimo skatinimui ir atminties gerinimui. Magnis vertinamas dėl savo poveikio įtampos mažinimui, miego kokybės gerinimui, jis pasižymi ir atmintį galinčiomis pagerinti savybėmis.
„Taip pat galima rinktis sudėtinius maisto papildus atminties gerinimui, į kurių sudėtį įeina lecitinas, omega-3, grifonija, aminorūgštys. Naudos gali turėti ir augaliniai preparatai, tokie kaip ginkmedis ar ženšenis. Jie gali padėti palaikyti atmintį, koncentraciją bei bendrą energijos lygį, o kartu su kitais vitaminais prisidėti prie greitesnio jėgų atgavimo“, – sako vaistininkė V. Bečelytė.
Sąnarių ir raumenų stiprinimui
Kadangi kai kuriems pacientams, persirgusiems koronavirusu pasireiškia ir sąnarių, o kartais ir raumenų, skausmai, vertėtų atkreipti dėmesį ir į šiems audiniams reikalingas medžiagas, tokias kaip gliukozaminas, chondroitinas ar kolagenas.
Gliukozaminas yra kaulus ir sąnarius sauganti medžiaga, galinti padėti sumažinti patiriamus skausmus, palengvinti judėjimą, sumažinti uždegiminius procesus. Gliukozaminas taip pat padeda palaikyti normalią kremzlių struktūrą. Chondroitinas taip pat prisideda prie sąnarių tvirtumo, padeda mažinti skausmą ir uždegiminius procesus.
„Kolagenas taip pat atlieka labai svarbų vaidmenį sąnarių sveikatoje, kadangi palaiko jų fizinę funkciją, stiprina bei padeda mažinti uždegimus. Siekiant sustiprinti kolageno poveikį sąnariams, verta ieškoti maisto papildų, kuriuose taip pat būtų ir vitamino C, kadangi jis padeda palaikyti normalų kolageno susidarymą“, – vardija V. Bečelytė.
Kasdienių įpročių keitimas
Vaistininkė primena, kad maisto papildai nepakeičia sveikos gyvensenos, tačiau jie gali reikšmingai paspartinti sveikimo procesą, jei žmogus derina juos su tinkama mityba, poilsiu ir fiziniu aktyvumu.
„Norint greičiau atsigauti po ligos, labai svarbu pakankamai ilsėtis, gerti skysčių, laikytis subalansuotos mitybos, nepamiršti fizinio aktyvumo ir tinkamos miego higienos. Tokie įpročiai ne tik padeda greičiau atsigauti, bet ir mažina užsitęsusių simptomų intensyvumą. Jei prasta savijauta nepraeina ar stiprėja, reikėtų kreiptis į gydytoją. Svarbiausia – įsiklausyti į savo kūną. Vaistinėje galime patarti ir padėti išsirinkti tinkamas priemones, tačiau kai kuriais atvejais reikalinga ir mediko konsultacija“, – priduria „Camelia“ vaistininkė V. Bečelytė.