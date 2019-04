Pigių flagmanų dvikova: „Samsung Galaxy S10e“ prieš „iPhone XR“: kuris geresnis?

Daugelis ko gero pastebėjo, kad pigiausias „Samsung Galaxy S10“ modelis buvo taikiniu į „iPhone XR“ modelį. Nors išmanieji telefonai turi nemažai skirtumų, jų strategijos idėja ir kaina yra labai panaši. Varle.lt mobiliųjų telefonų specialistai palygino šiuos du modelius.

Kuo „Samsung Galaxy S10e“ pranašesnis už „iPhone XR“?

1. Ekranas

„iPhone“ turi labai puikų LCD ekraną, tačiau jis neprilygsta OLED sprendimui, kuriuo yra aprūpinti topiniai „iPhone XS“ modeliai. Vertėtų pažymėti, kad „Samsung“ taip pat netaupė šioje vietoje ir savo „Galaxy S10e“ modelį aprūpino tokiu pat ekranu, kokį turi flagmanai. Skirtumas slypi tik ekrano raiškoje. „Galaxy S10e“ turi ne „Quad HD“, o „Full HD“ ekraną, tačiau bet kokiu atveju čia jis yra pranašesnis lyginant su konkurentu.

2. Dviguba kamera

„Apple“ savo „iPhone XR“ modelyje nusprendė panaudoti viengubą 12 megapikselių plačiakampią kamerą vietoj dvigubos kaip „iPhone XS“ modelyje. „Samsung“ taip pat „S10e“ modelį aprūpino prastesne kamera lyginant su ta, kurią integravo „S10“ ir „S10+“, tačiau „S10e“ skirtingai nei „iPhone XR“ turi dvigubą kamerą.

3. Kito telefono įkrovimo funkcija

„Wireless PowerShare“ funkcija leidžia „Samsung Galaxy S10“ serijos telefono dėka įkrauti kitą įrenginį. Tai gali būti ausinės ar net tas pats „iPhone XR“, kuris tokios funkcijos neturi.

4. Didesnė saugykla

Laimei, „Apple“ jau nesiūlo „iPhone“ išmaniųjų su 16 GB atmintimi. Mažiausios talpos „iPhone XR“ yra 64 GB, kai tuo metu „Galaxy S10e“ siūlo dvigubai daugiau, t.y. 128 GB ir atminties išplėtimo galimybę SD kortelės dėka.

Kuo „iPhone XR“ pranašesnis už „Samsung Galaxy S10e“?

1. Įrenginio atrakinimas

„Galaxy S10e“ modelyje nerasime ultragarsinio pirštų atspaudų skaitytuvo, tik skaitytuvą integruotą į maitinimo mygtuką. „iPhone XR“ telefono atrakinimui siūlo „Face ID“, t.y. tiksliai tokį pat būdą kaip „XS“ modelis. Šis telefono atrakinimo būdas yra žymiai patogesnis ir saugesnis nei siūlo „Samsung“.

2. Dizainas

„iPhone XR“ premjera sukėlė didelę kritikos bangą būtent dėl rėmelių storio. Tačiau „Galaxy S10e“ turi tikrai storus ne tik šoninius rėmelius ir dar „skylę“ ekrane, o „Samsung“ gerbėjai dar tyčiojosi iš „iPhone“ ekrano išpjovos. Kaip ten bebūtų, dizaino estetikos suvokimas lieka labiau skonio klausimu.

3. Tikrai pigesnis flagmanas

Abu gigantai skirtingai suvokia vertę. Galima pastebėti, kad kainos skirtumai tarp „Galaxy S10“ modelių nėra dideli. Pigiausias „Samsung S10e“ kainuoja šiek tiek daugiau nei „Galaxy S9“ jo debiuto metu. Naujasis modelis siūlo dvigubą kamerą ir didesnę saugyklą, tačiau klientams tai gali būti nepakankamas skirtumas, už kurį verta mokėti daugiau. „Apple“ stovykloje šie reikalai atrodo kitaip, nes „iPhone XR“ yra žymiai pigesnis nei „iPhone XS“.

4. Baterija

„Apple“ išmaniajame baterija nėra tokia jau didelė, čia ji siekia vos 2942 mAh (palyginimui, „Galaxy S10e“ yra aprūpintas 3100 mAh talpos baterija). Tačiau žiūrint į baterijos veikimo laiką, galima teigti, kad „iPhone“ gali nuginkluoti „Samsung“. Iš tikrųjų „iPhone XR“yra vienas ilgiausiai veikiančių vienu įkrovimu išmaniųjų telefonų rinkoje.

„Samsung Galaxy S10e“ ar „iPhone XR“? Kurį modelį rinktis?

Du didžiausi išmaniųjų telefonų gamintojų panašios segmento strategijos modeliai yra dėmesio verti variantai, nes kiekvienas siūlo kažką, kas pritraukia pirkėjus. Stipriosios „Samsunga Galaxy S10e“ pusės yra ekranas ir kameros. „iPhone XR“ vilioja puikiu procesoriumi, kurį be abejonės, įvertins visi žaidėjai. Be to, „iPhone“ gali pasigirti tikrai ilgai veikiančia baterija ir nepaisant to, kad turi viengubą kamerą – nuostabios kokybės nuotraukomis. Taigi, kas laimi šią dvikovą? Varle.lt specialistai teigia, kad lyginti juosn įdomu, tačiau laimėtojų čia nėra, o viskas dėl sistemų specifikos ir amžino klausimo: „Android“ ar „iOS“?