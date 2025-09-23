Rugsėjis svarbus ne tik moksleiviams ir studentams. Jaunuoliai, kurie baigė mokslus, nebestudijuoja ir dar nepradėjo dirbti, nuo šio mėnesio įgyja naują pareigą – jiems gali tekti patiems mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas. Kad draudimas galiotų be pertraukų, įmokas būtina sumokėti iki kiekvieno mėnesio pabaigos.
Visi jaunuoliai, šią vasarą baigę gimnazijas, profesines mokyklas ar studijas, iki rugpjūčio pabaigos buvo draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Tai reiškia, kad iki šiol jiems nereikėjo mokėti įmokų – tai už juos darė valstybė.
Vis dėlto jei iki rugsėjo pabaigos jie nepradės mokytis, dirbti arba nebus užsiregistravę Užimtumo tarnyboje kaip bedarbiai, privalės PSD įmokas mokėti patys.
„Sodra“ jau išsiuntė pranešimus tiems, kuriems gali tekti savarankiškai sumokėti PSD įmokas už rugsėjį. Ar gavote tokį pranešimą, galite pasitikrinti prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros www.sodra.lt/gyventojui.
Minimali vieno mėnesio PSD įmoka šiais metais – 72,45 euro. Savarankiškai PSD besidraudžiančių žmonių įmokos mokamos vienu įmokos kodu 444.
Privalomojo sveikatos draudimo įmokas turi mokėti visi nuolat Lietuvoje gyvenantys asmenys. To reikia tam, kad žmogus galėtų pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis, turėtų teisę į kompensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos priemones ir kita.
Primename, ką verta žinoti jaunuoliams, kurie baigė mokyklą ar studijas ir renkasi naują gyvenimo kryptį.
Pradėjau studijas
Jeigu studentas mokysis nuolatinių (dieninių) studijų programose Lietuvoje, jam įmokų mokėti nereikės. Dieninių studijų studentai privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami valstybės lėšomis. Svarbu atkreipti dėmesį, kad studijuojančių neakivaizdžiai valstybė nedraudžia.
Jei studentas padarys studijų pertrauką ir išeis akademinių atostogų, tačiau liks studentų sąrašuose, jis toliau bus draudžiamas valstybės lėšomis, tad ir PSD įmokų mokėti nereikės.
Studijuoju užsienyje
Tie jaunuoliai, kurie išvyksta studijuoti į ES šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną ar Šveicariją, kasmet kviečiami pateikti teritorinei ligonių kasai pažymą ant originalaus aukštosios mokyklos blanko. Dokumentas patvirtina, kad jie studijuoja nuolatinių studijų programoje. Netinka tokių pažymų kopijos ar kvietimai studijuoti.
Pažyma teikiama kasmet, kol tęsiamos studijos, nes PSD galioja vienerius mokslo metus.
Išvykstantiems studijuoti į minėtas šalis verta turėti Europos sveikatos draudimo kortelę, kurią išduoda Teritorinės ligonių kasos. Kortelė garantuoja būtinąją medicinos pagalbą užsienyje.
Lietuvos piliečiai, kurie išvyksta studijuoti į kitas šalis (pvz., JAV, Jungtinę Karalystę), nėra draudžiami valstybės lėšomis. Svarbu prisiminti, kad kitose šalyse studijuojantys jaunuoliai savo sveikatos draudimu turi pasirūpinti patys ir draustis privačioje draudimo bendrovėje.
Studijuosiu kitoje šalyje pagal mainų programą
Studentams, išvykstantiems į užsienio universitetus pagal mainų programas, galioja tokia pati tvarka, kaip ir nuolat užsienyje studijuojantiems jaunuoliams. Jei vykstama į ES šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną ar Šveicariją, PSD mokėti nereikės, o tose šalyse studentas galės naudotis medicinos paslaugomis.
Tuo tarpu vykstantiems į kitas šalis reikėtų patiems pasirūpinti savo sveikatos draudimu – kitaip gali tekti mokėti už sveikatos paslaugas iš savo kišenės.
Derinsiu studijas su darbu
Jei žmogus įsidarbins pagal darbo sutartį, PSD įmokas nuo atlyginimo apskaičiuos ir perves darbdavys.
Jei bestudijuodamas studentas nuspręs mokslus derinti su savarankiška veikla – dirbs su individualios veiklos pažyma arba verslo liudijimu – reikės mokėti nustatytas PSD įmokas, kurių dydis priklausys nuo veiklos formos ir draudžiamųjų pajamų.
Savarankiškai dirbantis studentas neprivalo kas mėnesį mokėti minimalių PSD įmokų – jis apdraustas valstybės lėšomis ir prireikus gali kreiptis į gydytoją. Tik kartą per metus – iki gegužės pradžios – deklaravus uždirbtas pajamas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), reikės sumokėti ir nustatyto dydžio PSD įmokas nuo savo uždirbtų pajamų.
Baigiau mokyklą, nestudijuosiu
Jei pabaigę mokyklą ar studijas žmogus toliau mokytis neketina, tačiau rugsėjį nepradės dirbti ir nesikreips į Užimtumo tarnybą dėl darbo paieškų, turės PSD įmokas mokėti savarankiškai.
Atlieku privalomąją pradinę karo tarnybą
Jaunuoliai, atliekantys privalomąją pradinę karo tarnybą, patys PSD įmokų mokėti neturi – jų sveikatos apsauga apmokama valstybės lėšomis. Nors jie dar nelaikomi draudžiamais valstybės lėšomis, valstybė moka už jų sveikatos priežiūros paslaugas. Dėl to PSD įmokos jiems nepriskaičiuojamos visą tarnybos laikotarpį.
Vis dėlto, jei jaunuolis tarnybos metu vykdo individualią veiklą, jis privalo kiekvieną mėnesį mokėti PSD įmoką nuo minimalios mėnesinės algos (MMA).
Nuo 2026 m. sausio 1 d. įstatymas aiškiai nustatys, kad privalomosios pradinės karo tarnybos kariai bus draudžiami valstybės lėšomis. Jiems nereikės kiekvieną mėnesį mokėti PSD įmokų nuo minimalios algos, tačiau jeigu tarnybos metu jie vykdys individualią veiklą ir turės apmokestinamųjų pajamų, pasibaigus metams iki kitų metų gegužės 1 d. reikės sumokėti PSD įmokas nuo tų pajamų.