Sveiki ir prižiūrėti plaukai – ne tik grožis ir sveikata, bet ir svarbi įvaizdžio dalis. Kaip bebūtų, šampūnas ir kondicionierius ne visada suteikia ilgalaikį poveikį, ypač jei plaukai yra silpni, pažeisti ar praradę žvilgesį. Tokiais atvejais neįkainojama pagalba tampa plaukų kaukės, kurios veikia kur kas intensyviau nei kasdien naudojamos priemonės. Pasidomėkime plačiau.
Kodėl kaukė svarbi?
Plaukų kaukė – tarsi intensyvus maitinamasis ritualas, kuris padeda plaukams atsigauti. Skirtingai nei kondicionierius, kaukė įsiskverbia į gilesnius plauko sluoksnius, todėl poveikis būna pastebimesnis ir ilgalaikis. Ji drėkina, atkuria elastingumą, suteikia glotnumo ir padeda sumažinti lūžinėjimą. Be to, kaukė veikia kaip apsauginis skydas nuo neigiamų išorės veiksnių – karščio, UV spindulių ar taršos. Reguliarus naudojimas užtikrina, kad plaukai atrodytų stipresni, žvilgėtų ir būtų atsparesni pažeidimams.
Rinkoje jų pasirinkimas labai platus – nuo lengvai drėkinančių iki giliai atkuriančių. Kad išsirinktumėte geriausiai jūsų plaukų tipą atitinkančią priemonę, pirmiausia naudinga pasidomėti, kokios egzistuoja plaukų kaukės plačiau čia.
Pasirinkimas pagal plaukų tipą
Labai svarbu įvertinti, kokios būklės yra jūsų plaukai. Jei jie sausi ar stipriai pažeisti, labiausiai tiks kaukės, kurių sudėtyje yra maitinamųjų aliejų – argano, kokosų ar alyvuogių. Jos padeda atkurti drėgmės balansą ir suteikia švelnumo.
Riebaluotiems plaukams reikėtų lengvesnių priemonių, praturtintų augaliniais ekstraktais, tokiais kaip dilgėlė ar žalioji arbata. Tokios kaukės neapsunkina plaukų, bet suteikia gaivumo. Tuo tarpu ploniems plaukams naudingiausios priemonės yra su baltymais – keratinu ar šilko proteinais, nes jos suteikia tvirtumo ir apimties. Na, o chemiškai paveiktiems ar dažytiems plaukams ypatingai pravers atkuriamosios sudedamosios dalys – pantenolis ar keratinas.
Sudėtis – ką verta žinoti?
Renkantis plaukų kaukę svarbu skaityti sudėtį. Natūralūs aliejai maitina ir suteikia plaukams žvilgesio, baltymai padeda atkurti struktūrą, o vitaminai A ir E skatina augimą bei stiprina. Ramunėlių, alavijo ar žaliosios arbatos ekstraktai ramina galvos odą ir mažina sudirgimą. Vis dėlto verta vengti priemonių, kuriose gausu stiprių silikonų ar sulfatų, nes ilgainiui jie gali apsunkinti plaukus ir sumažinti natūralų jų gyvybingumą.
Naudojimo ypatumai
Plaukų kaukę rekomenduojama tepti ant švarių, šampūnu išplautų plaukų. Priemonę paskirstykite per visą ilgį, tačiau stenkitės nepadauginti ties šaknimis, nebent kaukė pritaikyta ir galvos odai. Laikymo laikas dažniausiai svyruoja nuo penkių iki penkiolikos minučių – ilgesnis poveikis nebūtinai suteiks geresnių rezultatų. Kad veikliosios medžiagos įsigertų giliau, galima apvynioti rankšluostį ar užsidėti specialią kepurėlę. Galiausiai kaukę reikėtų kruopščiai nuplauti drungnu vandeniu.
Tinkama kaukė – sveikų plaukų paslaptis
Plaukų kaukė – tai ne prabanga, o būtina plaukų priežiūros dalis. Tinkamai parinkta kaukė ir reguliarus jos naudojimas gali kardinaliai pakeisti plaukų išvaizdą – jie taps stipresni, gyvybingesni, žvilgantys ir lengviau valdomi.