Prasidėjo antrasis vakcinacijos adaptuotomis vakcinomis etapas.

18-os sulaukę ir vyresni šalies gyventojai jau gali pasiskiepyti antrąja sustiprinančiąja COVID-19 vakcinos doze, naudojant adaptuotas vakcinas. Iki šiol tokią galimybę turėjo tik rizikos grupių asmenys. Gyventojai bus skiepijami tuo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigose turimomis vakcinomis.

„Lietuvą pasiekiant vis naujoms adaptuotų vakcinų siuntoms, išplečiamas gyventojų ratas, kurie gali vakcinuotis. Tyrimų duomenys rodo, kad Omikron atmaina Europoje yra dominuojanti, todėl raginu gyventojus nedelsti ir sustiprinti savo imunitetą adaptuotąja vakcina, taip išvengiant arba sumažinant COVID-19 padarinius organizmui“, – sako sveikatos apsaugos viceministrė Aušra Bilotienė Motiejūnienė.

Vien per rugsėjį į Lietuvą yra pristatyta per 100 tūkst. adaptuotų vakcinų vienetų. Planuojama, kad per spalį jų bus atvežta dar kiek daugiau nei 500 tūkst. dozių.

Vakcinaciją nuo COVID-19 vykdo gydymo įstaigos. Gyventojai, norintys vakcinuotis stiprinančiąją dozę, turi registruotis internetu arba kreiptis į savo gydymo įstaigą. Registracija internetu vyksta svetainėje Koronastop.lt, prisijungus per Elektroninius valdžios vartus. Registruojantys galima pasirinkti skiepijimo vietą bei laiką savo gydymo įstaigoje. Užregistruoti galima ir kitą asmenį, pavyzdžiui, šeimos narį, – tokiu atveju prisijungus savo vardu reikės įvesti registruojamo paciento asmens kodą.

Rizikos grupėms priklausantiems asmenims rekomenduojama vienu metu pasiskiepyti nuo COVID-19, gripo ir pneumokokinės infekcijos. Tą galima padaryti vienu metu. Dėl skiepų rekomenduojama individualiai pasitarti su savo šeimos gydytoju.

Iki šiol skiepytis pirmąja sustiprinančiąja doze adaptuotomis vakcinomis galėjo visi gyventojai nuo 12 m. amžiaus, antrąja sustiprinančiąja doze buvo skiepijami rizikos grupėms priklausantys asmenys.

Atkreipiame dėmesį, kad negalima nuspėti, kurios adaptuotos vakcinos užtikrins geriausią apsaugą, nes negalime numatyti, kokie viruso variantai atsiras ir cirkuliuos vėliau rudenį ir žiemą. Visos patvirtintos adaptuotos vakcinos yra tinkamos gyventojų vakcinacijai sustiprinančiąja doze. Pirmai arba antrai sustiprinančiajai dozei bus skiriama ta adaptuota vakcina, kuri tuo metu bus gydymo įstaigoje.

Pirma sustiprinančiąja vakcinos doze jau yra paskiepyta kiek daugiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų, antrąja sustiprinančiąja doze –daugiau nei 3500 tūkst. žmonių.