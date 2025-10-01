Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras atnaujinamas tam, kad kiekvienas gyventojas galėtų gauti kokybiškas, šiuolaikiškas ir patogias paslaugas. Pastaruoju metu centre įgyvendinama nemažai svarbių pokyčių, kurie pagerins pacientų kasdienybę bei sukurs geresnes darbo sąlygas specialistams.
Džiugu, kad įstaigos atnaujinimai ne tik matomi vizualiai, bet ir užtikrina aukštą paslaugų kokybę. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos neseniai patvirtino, kad Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras yra akredituotas šeimos medicinos paslaugai. Tai – svarbus pripažinimas, suteikiamas tik toms įstaigoms, kurios atitinka griežtus kokybės kriterijus ir pasiekia aukščiausius paslaugų teikimo standartus. Akreditacija patvirtina, kad pacientai gali pasitikėti čia teikiamomis paslaugomis ir sulaukti profesionalios, saugios bei kokybiškos priežiūros.
Apžiūrėti pradėtus ir jau pabaigtus infrastruktūros modernizavimo darbus atvyko Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius ir Savivaldybės tarybos socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas Alvydas Kirkliauskas.
Šeimos sveikatos priežiūros skyriuje bei Psichikos sveikatos centro patalpose atlikti remonto darbai. Įsigijus reikalingą įrangą, Odontologijos skyrius bus perkeltas į naujas, jau suremontuotas patalpas. Pagal šį projektą atnaujintuose skyriuose įrengti patogūs sanitariniai mazgai žmonėms su negalia, įsigyta nauja medicininė įranga: – ginekologinė kėdė, procedūrinė kušetė, vežimėliai, kardiotokografas, procedūriniai vežimėliai. Papildyta ir darbo aplinka: nupirkta kompiuterinė technika, spausdintuvai, laukiamojo bei biuro baldai. Artimiausiu metu centre atsiras eilių valdymo sistema ir informaciniai stendai.
Pradėtas modernizuoti Socialinės globos skyrius. Čia planuojama sutvarkyti patalpas, jas aprūpinti šiuolaikine slaugos įranga bei baldais, įrengti skalbyklą. Tai padės vyresnio amžiaus žmonėms išlaikyti nepriklausomumą ir privatumą.
Plečiamas ir psichikos sveikatos dienos centras – po renovacijos jame vietų skaičius padidės nuo 12 iki 21. Pacientams bus siūlomos ne tik įprastos paslaugos, bet ir naujos terapijos: vibroakustinė bei multisensorinė, kurios padės dar geriau rūpintis emocine sveikata.
Siekiant motyvuoti tiek vaikus, tiek suaugusiuosius labiau rūpintis savimi, šalia įėjimo į PSPC pastatytas švieslentės ekranas. Jame nuolat bus rodoma trumpa, aiški ir paprasta informacija apie sveikatos stiprinimą, šeimos bei psichikos sveikatos puoselėjimą, prevenciją nuo žalingų įpročių. Tai padės gyventojams greitai rasti patikimą informaciją ir nepasimesti tarp gausybės patarimų internete.
Apžiūrėjęs PSPC infrastruktūros modernizavimą, Marijampolės savivaldybės vicemeras pasidžiaugė įstaigos pažanga. „Sveikata yra pats didžiausias mūsų visų turtas. Investuodami į sveikatos centro modernizaciją mes investuojame į žmonių gerovę ir ateitį. Kiekviena atnaujinta erdvė, kiekviena nauja paslauga – tai dar vienas žingsnis link stipresnės, sveikesnės ir saugesnės Marijampolės,“ – kalbėjo Ričardas Bagdanavičius.