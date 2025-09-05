Marijampolės savivaldybės administracija 2025 m. rugpjūčio 21 d. pasirašė projekto „Pažink Šunskų kraštą“ Nr. 24-308-P-0001 sutartį ir pradėjo projekto įgyvendinimo veiklas. Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos regioninės pažangos priemonės 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ lėšomis ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.
Projekto tikslas – Skatinti turizmo plėtrą ir didinti turizmo paslaugų patrauklumą Marijampolės savivaldybėje. Šunskų miestelio parko modernizavimas didinant turizmo patrauklumą ir prieinamumą (pritaikant neįgaliesiems).
Projektas įgyvendinamas pagal 2022-2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano LT024-02-01-01 pažangos priemonės ” Ekonominio augimo skatinimas Marijampolės regiono funkcinėje zonoje” , kuria sprendžiama problema – Menkas regiono ekonominis aktyvumas ir jos giluminė priežastis – nepakankamai išnaudojami turistiniai ištekliai. Menkas regiono kultūrinio potencialo išnaudojimas turizmo ir verslumo plėtrai, prasta objektų būklė, turizmo rinkodaros priemonių nebuvimas, nepakankamas lankytinų objektų ir paslaugų skaitmenizavimas mažina regiono patrauklumą bei riboja vietos gyventojų verslumo galimybes.
Šunskų miestelio parke organizuojamas tarptautinis festivalis „Suvalkų bliuzo aidas“, vyksta įvairūs renginiai, parkas turtingas augalų ekspozicijomis (jurginų kolekcija, sakurų kalnelis, hortenzijų takas), įrengta kinetinė skulptūra, tad parkas patrauklus turistų objektas, tačiau parko infrastruktūra nusidėvėjusi, nėra vaikų žaidimų aikštelės. Projekto įgyvendinimo metu planuojama Šunskų miestelio parke suremontuoti esamą pėsčiųjų taką, įrengti naują pėsčiųjų taką ir įrengti dvi naujas žaidimų aikšteles.
Projekto vykdytojas – Marijampolės savivaldybės administracija.
Bendra projekto vertė – 283 437,66 Eur
Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 170 000 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos – 113 437,66 Eur
Projekto įgyvendinimo terminas – 2024 m. gegužės mėn.–2027 m. rugpjūčio mėn.