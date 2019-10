Šiais mokslo metais Marijampolės jono Totoraičio progimnazijoje pradėjo veikti eTwinning programa, kuri skatina Europos mokyklų bendradarbiavimą naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis.

TwinSpace“ – tai erdvė, kurioje vyksta tikri programos „eTwinning“ stebuklai; tai yra saugi platforma, matoma tik projekte dalyvaujantiems mokytojams ir mokiniam, kur jie gali susitikti ir bendradarbiauti su savo bendraminčiais iš mokyklų partnerių.

Šiuo metu mūsų progimnazijoje įgyvendinami du projektai su 7- 8 klasių mokiniais, tai- We are the new „Singing Bees“ ir Sing my song. Šiuose projektuose bendradarbiaujama su mokyklomis iš Turkijos, Lenkijos, Prancūzijos ir Graikijos.

Mokiniai jau susipažino su Twinspace vartojimo galimybės, užpildė savo profilius, atliko keletą bendrų užduočių su mokyklų partnerių mokiniais 3C korpuse veikia ir pirmųjų darbų paroda. Mokiniai nedrąsiai žengia pirmuosius žingsnius šioje programoje, bet jau pastebimas vis didesnis mokinių džiaugsmas ir nekantrumas juos vykdant.

Anglų kalbos mokytoja Rūta