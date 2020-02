Praktiški patarimai, kaip kovoti su kompiuterio triukšmu

Stacionarūs kompiuteriai dėl įvairių priežasčių gali veikti pakankamai triukšmingai. Kaip efektyviai kovoti su kompiuterio triukšmu ir apie kokius priedus vertėtų pagalvoti, pataria Varlė.lt kompiuterinės technikos specialistai.

Kodėl stacionarus kompiuteris veikia triukšmingai?

Triukšmingą stacionarių kompiuterių veikimą gali lemti kelios priežastys, kurioms spręsti egzistuoja keletą būdų.

Dažniausios generuojamo kompiuterio triukšmo priežastys:

mechaniniai pažeidimai

nešvarūs ventiliatoriai

triukšmą generuojantis HDD diskas

apkraunanti kompiuterį kenkėjiška programinė įranga

Kenkėjiška programinė įranga gali lemti kompiuterio perkaitimą ir priversti garsiau dirbti ventiliatorius, o būtent jie ir yra atsakingi už didžiausią triukšmą.

Kompiuterio valymas: nuo ko pradėti?

Dažniausia triukšmingai veikiančio kompiuterio priežastis – susikaupusios dulkės, kurios lemia kompiuterio perkaitimą ir galingesnį bei triukšmingesnį ventiliatorių veikimą. Šiuo atveju sprendimas yra pakankamai logiškas – išvalyti kompiuterį.

Valymas suslėgtu oru

Suslėgtas oras leidžia išvalyti sunkiai pasiekamas vietas be būtinybės ardyti visą kompiuterį. Varlė.lt kompiuterinės technikos specialistai pažymi, kad ypatingą dėmesį vertėtų atkreipti į ventiliatorius, nes būtent ten kaupiasi daugiausia dulkių. Užterštas ventiliatorius per užkimštas angas sunkiai išskiria šilumą, o tai lemia kompiuterio perkaitimą ir triukšmingesnį ventiliatorių veikimą.

Teisingas vidinių korpuso elementų išdėstymas

Siekiant išvengti triukšmingo kompiuterio veikimo, vertėtų pasirūpinti tinkamu oro srautu korpuso viduje. Iš tikrųjų tai toks akivaizdus dalykas, kad labai dažnai tiesiog pamirštamas. Nesutvarkyti laidai dažnai stabdo oro srautą, o tuo pačiu lemia, kad šilumos išsklaidymas nėra efektyvus. Dėl to gali kilti vidinės konstrukcijos komponentų temperatūra, kuri turi įtakos ventiliatorių veikimui. Taip pat problema gali būti korpuse palikti nenaudojami ir net neprijungti komponentai (pvz., senas diskas arba neveikiantis CD-ROM).

Triukšmą slopinantys priedai

Triukšmą slopinantis kilimėlis

Varlė.lt specialistų teigimu, gali atsitikti ir taip, kad kompiuteris nėra dulkėtas ir neperkaista, tačiau vis dėl to veikia triukšmingiau nei to norėtumėte. Tokiais atvejais paprasčiausias sprendimas yra triukšmą slopinančio kilimėlio naudojimas. Dažniausiai iš putų ar kempinės pagaminti kilimėliai priklijuojami prie vidinės korpuso dalies ir reikšmingai sumažina kompiuterio veikimo triukšmą. Reikėtų nepamiršti iškirpti angas, skirtas išleisti orui. Triukšmą slopinantis kilimėlis gali būti be problemų naudojamas ir su kitais kompiuterio veikimo triukšmą mažinančiais būdais bei priemonėmis.

Amortizacinis kilimėlis

Amortizacinius kilimėlius galima įsigyti ir įdėti į oro aušinimo sistemą tam, kad ventiliatorius nelemtų intensyvių kitų kompiuterio komponentų virpėjimų.

Tylesnis korpusas

Jeigu nenorite savarankiškai užsiimti korpuso triukšmo apmažinimo darbais, siūloma pagalvoti apie gamykliškai tylesnio korpuso įsigijimą.

Ventiliatoriaus pakeitimas

Varlė.lt specialistai pažymi, jei kompiuterio ventiliatorius triukšmingai veikia net ir po to, kai įrenginys išvalomas bei nėra jokių kompiuterio perkaitimo ženklų, triukšmingo veikimo priežastis gali būti fiziškai pažeistas ventiliatorius, kurį reikėtų pakeisti. Pasak Varlė.lt specialistų, pigesni ventiliatorių modeliai kaip taisyklė veikia triukšmingiau nei brangiau kainuojantys sprendimai.

HDD pakeitimas į SSD

Kita priežastis, kuri gali lemti triukšmą kompiuterio veikimą yra tradicinis magnetinis HDD diskas. Kai kurie HDD diskai gali būti triukšmingesni, pavyzdžiui, dideli klasikiniai 3,5 col.diskai veikiantys su 7200 aps./min. greičiu ypač intensyvaus disko veikimo, susijusio su duomenų įrašymu ir nuskaitymu metu. Laimei, egzistuoja paprastas, nors ir ne pigiausias kovos su HDD disko lemiamu triukšmu sprendimas, t.y. pakeitimas jį šiuolaikišku SSD disku. „Flash“ atminties pagrindu veikiantys SSD diskai neturi judančių dalių, todėl veikia be triukšmo. Be to, pagrindiniai SSD diskų privalumai yra ne jų tylus veikimas, bet kelis kartus didesnis greitis.

Šiuolaikiškas vandens aušinimas

Jeigu kompiuteris pasižymi dideliu galingumu, jam reikalingas bus ir atitinkamai galingas aušinimas. Galinguose kompiuteriuose galima rasti aušinimo rinkinį, kurį sudaro 5 ir daugiau ventiliatorių. Didesnis ventiliatorių skaičius gali lemti didesnę dulkių įsiurbimo į korpuso vidų jėgą. Triukšmo sumažinimui šiuo atveju rekomenduojama pakeisti aušinimą ventiliatoriais į vandens aušinimą. Šis sprendimas yra ne tik žymiai efektyvesnis aušinimo prasme, bet taip pat ir tylesnis. Varlė.lt ekspertai pažymi, kad vandens aušinimo sistemos montavimas nėra paprastas uždavinys, todėl šiuo klausimu rekomenduojama kreiptis į kompiuterinės technikos specialistus.