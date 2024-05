Visame pasaulyje kasmet daugėja vyresnio amžiaus asmenų, kurie ne tik dažniau serga lėtinėmis ligomis, bet ir patiria daugybę su senėjimu susijusių problemų.

Žmogui senstant, organizme vyksta daug pokyčių, pvz., odos elastingumo praradimas, padidėjęs odos pH, sumažėjęs drėgmės kiekis ar odos apsauginės funkcijos sumažėjimas. Viena iš dažniausių problemų, varginančių vyresnio amžiaus asmenis – tai odos sausmė, pasireiškianti odos šiurkštumu, sausumu, įtrūkimais, niežuliu ir pleiskanojimu. Pragulos yra kita dažna problema, kurių susiformavimui įtakos turi ir sausa oda. Pernelyg sausa oda yra linkusi trūkinėti, sumažėja atsparumas tempimui, todėl susilpnėja jos barjerinė funkcija. Pavyzdžiui, sausa pėdų oda gali būti pragulų rizikos veiksniu kulnų srityje. Pragula yra odos ir minkštųjų audinių pažeidimas, atsirandantis dėl kompleksinių veiksnių, dažniausiai kaulinių išsikišimų vietose. Pragulos dažniausiai pasireiškia asmenims su sutrikusia judėjimo funkcija ir pagyvenusiems žmonėms. Literatūros duomenimis, minėtos odos problemos atsiranda ne tik dėl amžinių odos pokyčių, bet ir dėl blogos odos higienos ir priežiūros, kuomet naudojami netinkami odos prausikliai ar valikliai.

Verta prisiminti, kad žmogaus oda turi tokį mechanizmą, kuris užkerta kelią odos barjerinės funkcijos sumažėjimui ir patogeninių mikroorganizmų kolonizacijai ar infekcijai. XIX amžiaus pabaigoje mokslininkai pradėjo matuoti odos pH. Terminas „rūgštinė mantija“ pirmą kartą buvo paminėtas dar 1928 metais, siekiant apibūdinti raginio sluoksnio rūgštingumą, kuris ir sudaro antimikrobinį-apsauginį barjerą. Sveikos žmogaus odos pH vertė yra nuo 4 iki 6, priklausomai nuo kūno vietos, todėl ir odos priežiūros priemonių pH turi patekti į šią skalę. Moksliniuose tyrimuose teigiama, kad gabalinis muilas labiau dirgina odą, dėl didesnės pH vertės. Pavyzdžiui, rankas plaunant su muilo gabalėliu, plaštakų pH padidėja vidutiniškai 3 vienetais ir išlieka padidėjusi 90 minučių. Nedidelis ir nuolatinis pH padidėjimas, kaip ir kasdienis gabalinio muilo naudojimas kelis kartus per dieną, neigiamai veikia odos barjero atstatymo mechanizmą, o tai tampa ypač aktualu vyresnio amžiaus asmenims. Siekiant išvengti odos pažeidimų, sausmės ar netgi pragulų, tiek nuplaunamos, tiek nenuplaunamos odos higienos priemonės turėtų būti neutralios pH 5,5 reikšmės.

Vyresniame amžiuje prausimasis ar maudymas dažnai tampa sudėtingas dėl judėjimo funkcijos sutrikimų. Tokiais atvejais, kai sudėtinga pasiekti vonios kambarį, atliekant kasdienę higieną derėtų naudoti priemones, kurioms nereikia vandens. „SENI Care“ valomasis kremas 3 in 1 rekomenduojamas vyresnių asmenų odos valymui, dėl savo sudėtyje esančios pieno rūgšties ir 3 proc. šlapalo. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad naudojant priemones, kuriose yra šių sudėtinių medžiagų, žymiai pagerėja apsauginė-barjerinė odos funkcija, sumažėja odos jautrumas, o tai sudaro palankias sąlygas odos sausmės ir pragulų prevencijai. Naudojant „SENI Care“ valomąjį kremą 3 in 1, priemonę reikia paskirstyti ant odos ir sukamaisiais judesiais odą nuvalyti, nepaliekant pertekliaus. Itin patogu, kad priemonės nereikia nuplauti vandeniu. Kita higienos priemonė, nepažeidžianti vyresnių asmenų odos, bet galinti palengvinti higieną yra „SENI Care“ valomosios putos. Ši priemonė skirta visos odos valymui be vandens, bet tinkamiausia naudoti tarpvietės ir sėdmenų srityje, kai nelaikomas šlapimas ir (ar) išmatos, o asmuo naudoja sugeriamuosius gaminius. Būtent „SENI Care“ valomosios putos, skirtos jautrios intymios zonos valymui, siekiant išvengti mechaninio odos dirginimo, naudojamos dėl pragulų susiformavimo ir ypač tinka pasituštinus. Taip pat svarbu paminėti, kad jau aptartų odos valomųjų priemonių pH vertė yra neutrali, o sudėtyje yra SINODOR® – natūralios kilmės kvapą neutralizuojančios medžiagos.

