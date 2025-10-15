Spalio 14-ąją visoje šalyje vyko prevencinė akcija „Švilpukas saugo“, kviečianti prisiminti, kad saugumas kelyje prasideda nuo budrumo ir atsakingo elgesio.
Prevencinės akcijos tikslas – skatinti vairuotojų sąmoningumą laikytis Kelių eismo taisyklių, mažinti eismo įvykių – transporto priemonių susidūrimų su gyvūnais – skaičių ir jų padarinius, kurti saugią aplinką visiems eismo dalyviams bei rūpintis gyvūnų gerove.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai šios akcijos metu vairuotojams išdalino 100 vienetų ultragarsinių švilpukų.
Šis ultragarsinis švilpukas – maža, bet veiksminga priemonė, padedanti sumažinti susidūrimų su laukiniais gyvūnais riziką.
Nuo šių metų pradžios Marijampolės apskrities keliuose jau fiksuoti 77 transporto priemonių susidūrimai su gyvūnais, iš jų – 3 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės.