Didelėms Lietuvos įmonėms liko mažiau nei metai prisitaikyti prie lyčių lygybę skatinančių teisės aktų. Nuo kitų metų vidurio ne mažiau kaip trečdalį vadovo, valdybos ir stebėtojų tarybos narių pozicijų turės užimti mažiau atstovaujama lytis. Vadybos profesionalai į šį pokytį vadina ne tik formaliu reikalavimų įvykdymu, bet ir galimybe pakeisti korporatyvinę kultūrą.
Registrų centro duomenimis, įmonių, turinčių daugiau kaip 250 darbuotojų, valdybose dirba 24 proc. moterų. Vyrų – 52 proc. Likusi dalis – užsieniečiai, kurių lytis registro dokumentuose nenurodyta.
Tarp biržoje kotiruojamų įmonių moterų dalis valdybose dar mažesnė: tik 18 proc. Taigi daugeliui bendrovių reikės atsižvelgti į naujuosius reikalavimus renkant valdybos narius ir vadovus.
„Naujasis įpareigojimas didelėms įmonėms dažniausiai reikš tai, vadovaujančiose pozicijose daugės moterų. Jeigu atrankoje bus du vienodi kandidatai, pirmenybė turės būti teikiama mažiau atstovaujamai lyčiai.
Į šį pokyti galima žiūrėti kaip į formalų atitikties reikalavimą arba kaip į postūmį keisti korporatyvinę kultūrą, požiūrį į lyderystę bei vertės kūrimą”, – sako „BMI Executive Institute” direktorė Jurga Bendikaitė-Ursavas.
Reikalavimas dėl lyčių balanso į Lietuvos teisės aktus perkeltas įgyvendinant ES direktyvą. Kai kurios Europos šalys tokias kvotas įsivedė jau anksčiau. Nors privalomos kvotos kelia diskusijų dėl galimo perteklinio reguliavimo, statistika rodo, kad būtent ši priemonė geriausiai užtikrina lyčių balansą.
Europos šalių, nustačiusių privalomas kvotas, įmonių valdybose moterų yra beveik 40 procentų. Šioje srityje pirmauja Prancūzija (daugiau nei 45 proc.), kuri jau nuo 2011 metų taiko kvotas.
Kai kurios šalys yra pasirinkusios neprivalomas priemones: vyriausybės rekomendacijas ir raginimus, gerosios praktikos sklaidą. Tai padėjo pasiekti 34 proc. moterų valdybose. Prie lyderių galima priskirti kvotų netaikančią Jungtinę Karalystę. Joje didžiųjų biržoje kotiruojamų įmonių valdybose 43 proc. – moterys.
Tuo tarpu šalyse, kurios nesiėmė jokių veiksmų – tik 17 proc. valdybų narių yra moterys.
„Kol kas lyčių balanso reikalavimai galioja tik didelėms įmonėms. Tačiau klausimas, ar šis reguliavimas ateityje nesiplės iki vidutinių ir galiausiai – visų įmonių?” – svarstė J. Bendikaitė-Ursavas.
Tiesa, mažesnėms Lietuvos įmonėms kvotos veikiausiai keltų mažiau iššūkių. Registrų centro duomenimis, šiuo metu iš visų įmonių valdybose moterų yra 37 proc., vyrų – 58 proc., likę – užsieniečiai, kurių lytis registro dokumentuose nenurodyta.
Apie „BMI Executive Institute”
„BMI Executive Institute” – tai daugiau nei 25 metus veikianti tarptautinė vadybos mokykla, Vilniuje ir Briuselyje rengianti aukščiausio lygio vadovų mokymų programas, tarp jų ir tarptautinę EMBA programą.