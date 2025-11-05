Marijampolės savivaldybė primena, jog įsigaliojus naujai tvarkai, prašymus dėl infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbų finansavimo 2026 metams ir kitus privalomus dokumentus daugiabučių namų savininkų bendrijos, bendrojo naudojimo objektų administratoriai ir fiziniai ar juridiniai asmenys, gali teikti iki 2025 m. gruodžio 1 d.
Prašymus galite atnešti į Marijampolės savivaldybės administraciją arba siųsti el. paštu [email protected]
Ši galimybė suteikiama pasinaudojant Darnios aplinkos priemone, kuri padeda kurti patogesnę, patrauklesnę ir saugesnę gyvenamąją aplinką.
Norint pasinaudoti šia priemone, kartu su prašymu būtina pateikti dokumentus, nurodytus Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame tvarkos apraše (https://teisesaktai.marijampole.lt/document/65488):
- visuotinio susirinkimo protokolą, patvirtinantį, kad bendrija ar namo gyventojai pritaria finansuoti tam tikrą procentinę dalį numatomų atlikti darbų vertės;
- įgaliojimą, suteikiantį teisę bendrijos pirmininkui ar administratoriui tvirtinti sąmatą, pasirašyti paramos sutartį ir atsiskaityti už atliktus darbus;
- techninį darbo projektą;
- darbų kiekių sąmatas;
- projekto ekspertizės aktą;
- jeigu planuojamų darbų zonoje yra AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) priklausančių tinklų (elektra arba dujos) – dokumentą patvirtinantį, jog parengtas ESO tinklų ir/arba įrenginių perkėlimo, rekonstravimo arba apsaugojimo projektas, ne vėliau, kaip prieš vienerius metus, buvo suderintas ESO nustatyta tvarka;
- pasirašytos ESO elektros / dujų tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutarties ir toje pačioje sutartyje nurodyto paslaugos mokesčio apmokėjimo išrašo kopijas;
- statybą leidžiantį dokumentą (pagal poreikį).
Kviečiame nepraleisti progos prisidėti prie savo aplinkos gerinimo.
Kyla klausimų? Susisiekite su Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistu Tomu Astrausku Tel. +370 616 54781, el.p. [email protected]