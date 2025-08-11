Beveik 100 km ilgio „Rail Baltica” ruožą nuo Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos iki Kauno (Jiesios) projektuos Vokietijos „Deutsche Bahn” įmonių grupės įmonė „Deutsche Bahn Engineering & Consulting”, šiandien pasirašiusi sutartį su bendra trijų Baltijos šalių įmone „RB Rail AS” ir projektą Lietuvoje įgyvendinančia LTG grupės įmonė „LTG Infra”. Sutarties vertė – 38,3 mln. Eur (be PVM).
„Rail Baltica” jungtis su Lenkija – tai mūsų langas į Vakarų Europą. Planuojame, kad būtent šiuo maršrutu pajudės pirmieji keleiviniai traukiniai europine vėže. Džiaugiuosi projekto pažanga – jis mus priartina ne tik prie greitesnių ir patogesnių kelionių, bet ir reikšmingai prisideda prie viso regiono saugumo bei augimo”, – sako laikinai einantis susisiekimo ministro pareigas Eugenijus Sabutis.
LTG grupės generalinio direktoriaus Egidijaus Lazausko teigimu, atrinktas projektavimo paslaugų teikėjas – žinoma ir patikima tarptautinė įmonė, dirbanti visame pasaulyje, o tai leidžia tikėtis, kad darbai vyks sklandžiai.
„Ruožas su kaimynine Lenkija mums yra didelis prioritetas, todėl glaudžiai bendradarbiaujame su kaimynų infrastruktūros valdytoju. Šios sutarties apimtyje jau numatyti prioritetiniai ruožai, kurie bus projektuojami pirmiausia. Ateityje planuojame rangos darbų konkursą skelbti iš anksto, taip užsitikrindami reikalingus resursus ir galėdami kuo skubiau pradėti vykdyti parengiamuosius statybų darbus”, – teigia E. Lazauskas.
„Deutsche Bahn Engineering & Consulting” suprojektuos elektrifikuotą dvikelį geležinkelį nuo pasienio su Lenkija link Marijampolės ir toliau link Kauno (Jiesios). Nauja europinės vėžės linija turės jungčių su esama europine vėže, kuri ir toliau bus naudojama gabenti krovinius ir užtikrinti karinį mobilumą. Be to, joje planuojama įdiegti reikalingas eismo kontrolės, valdymo ir signalizacijos sistemas greitesnėms traukinių operacijoms.
„Lenkija išlieka vienu svarbiausių strateginių partnerių „Rail Baltica” projekte ir yra vienintelė šalis-projekto dalyvė, turinti veikiantį 1435 mm geležinkelio tinklą, kuris užtikrina esminę jungtį su Europa. Didžioji „Rail Baltica” dalis Lenkijoje jau yra modernizuota, o likusi atkarpa link Lietuvos yra projektuojama, taip užtikrinant sinchronizuotą susijungimą iš abejų pasienio pusių. Kauno ir Lenkijos sankirta yra vartai, atveriantys pilną „Rail Baltica” projekto potencialą”, – sako „RB Rail AS” veiklos direktorius ir valdybos pirmininko pavaduotojas Marius Narmontas.
„Deutsche Bahn Engineering & Consulting” tarptautinių rinkų ir konsultacijų generalinio direktoriaus, valdybos nario Stefano Geispergerio skaičiavimu, įmonė tęsia savo aštuonerių metų dalyvavimą „Rail Baltica” projekte.
„Nuosekliai prisidedame savo kompetencijomis stiprinant Europos geležinkelių jungtis. Nauja sutartis žymi dar vieną reikšmingą etapą „Deutsche Bahn Engineering & Consulting” veikloje. Bendradarbiaudami su „RB Rail AS” ir „LTG Infra” prisidedame prie modernios, elektrifikuotos europinės vėžės geležinkelio vystymo. Ši infrastruktūra užims svarbią vietą Baltijos šalių sujungime su vidurio Europa per tvarų ir greitą geležinkelio tinklą”, – sakė S. Geispergeris.
Lenkijos–Kauno jungtis ženkliai pagerins tiek keleivių, tiek krovinių judumą Šiaurės jūros–Baltijos jūros koridoriuje. Krovinių vežėjams tai suteiks greitesnę ir ekologiškesnę alternatyvą kelių transportui, siekiant Europos Sąjungos tikslų mažinti CO2 išmetimus ir pereiti prie aplinkai draugiškų transporto rūšių.
„Rail Baltica” aktyviai statoma visose trijose Baltijos šalyse. Planuojama, kad iki 2025 m. pabaigos jau bus vykdoma arba pasirengta 43 proc. pagrindinės linijos statybų.
„Rail Baltica” – strateginis LTG grupės ir Europos Sąjungos bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą, transporto sistemos atsparumą.
