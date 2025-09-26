Jau šį šeštadienį Marijampolėje vyks tradicinė šventė „Sūduvos kraitė 2025“, kviesianti sugrįžti prie tikrų dalykų – prie šilto pyrago kvapo, daržų gėrybių, paprastų, bet gilių prisiminimų. Tai padėka žemei, kuri mus maitina, ir žmonėms, kurių darbščios rankos kasmet pripildo mūsų kraičius.
Kad šventė vyktų sklandžiai ir saugiai, miesto centre numatyti laikini eismo pokyčiai:
Nuo rugsėjo 26 d. 19.30 val. iki šventės pabaigos:
- draudžiamas transporto priemonių eismas Kęstučio g. atkarpoje nuo Kęstučio g. namo Nr. 3 iki akligatvio pabaigos;
- draudžiamas eismas Kauno g. akligatvyje nuo įvažiavimo į Kultūros centro automobilių stovėjimo aikštelę;
- draudžiama automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Vilkaviškio g. prie Marijampolės savivaldybės administracijos pastato.
Nuo rugsėjo 27 d. 6.30 val. iki 19.00 val.:
- draudžiamas transporto priemonių eismas Vilkaviškio g. atkarpoje nuo tilto per Šešupę iki įvažiavimo į viešbutį „Mercure Marijampolė“.
Prašome gyventojų ir miesto svečių atkreipti dėmesį į šiuos eismo pasikeitimus, planuoti keliones iš anksto ir laikytis kelio ženklų reikalavimų.
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija