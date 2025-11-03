Spalio 21 ir 30 d. Šakių viešosios bibliotekos Edukacinėje erdvėje šurmuliavo kūrybinės Helovyno tematikos edukacijos 8–12 m. moksleiviams.
Susitikimų pradžioje visi dalyviai pakviesti dalyvauti ir Vaikų literatūros skyriuje vykusioje akcijoje KARTU BIJOTI DRĄSIAU, kuria skatinta pasidalinti apie drauge su šeima įveiktas baimes. Džiugu, kad į šią akciją įsitraukė daugiau nei 80 moksleivių!
Spalio 21 d., apžvelgus Vaikų literatūros skyriuje esančią siaubo literatūrą ir pasidalinus rekomendacijomis, kviesti moksleiviai drauge gaminti BOO skirtuką. Edukacijos metu moksleiviai išradingai dekupažo technika kūrė naująjį knygų palydovą. Kaip jiems sekėsi? Rezultatai kalba patys už save!
Spalio 30 d. moksleivius kviesta susikurti šiek tiek šviesos – tą dieną iš moliūgų drauge gaminti šviesos žibintai. Žinoma, įkvėpimo ir vėl ieškota knygose – edukacijos pradžioje klausytasi šviesos pasakos „Žibintų kalnelis“ (aut. Vaikystės keliu).
Šios edukacijos mums buvo apie norą dalintis, buvimą drauge, atrasti ir kurti, apie tai, kad visuomet turime ieškoti šviesos savo gyvenimuose.
Dėkojama visiems edukacijų dalyviams ir nekantraujama kuo greičiau vėl pasimatyti bibliotekoje!