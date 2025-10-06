Penktadienį Lietuvoje jau dvyliktą kartą degė žvakutės organų donorams pagerbti. Tradicinę iniciatyvą organizavo asociacija „Gyvastis“, o prie jos prisijungė dešimtys Lietuvos miestų ir miestelių, tarp kurių ir Šakiai.
Miesto skvere uždegtos žvakutės tapo dėkingumo ir atminimo ženklu tiems, kurie savo kilniu sprendimu padovanojo gyvenimą kitiems.
Kiekviena liepsnelė simbolizuoja gyvybę, viltį ir bendruomenės susitelkimą.
Dėkojama donorams ir jų artimiesiems – jūsų sprendimas yra didžiausia dovana, kurią galima palikti kitiems.
