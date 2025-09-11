Rugsėjo 9 dieną Šakių rajono savivaldybės meras Raimondas Januševičius ir Kauno regioninės karo komendantūros komendantas plk. ltn. Ramūnas Salys pasirašė svarbų dokumentą – tarpusavio sąveikos planą, kuriuo nustatomas aiškus savivaldybės ir komendantūros bendradarbiavimas ekstremaliųjų situacijų, mobilizacijos ar karo padėties atvejais.
Susitikimo metu pasirašytas dokumentas leis užtikrinti sklandžią sąveiką tarp Šakių rajono savivaldybės ir Lietuvos kariuomenės Karo komendantūrų valdybos Kauno regioninės karo komendantūros. Šio plano tikslas – sustiprinti institucijų pasirengimą veikti koordinuotai ekstremaliųjų situacijų, mobilizacijos bei karo padėties metu.
Susitikime taip pat dalyvavo komendanto pavaduotoja mjr. Svetlana Neifaltienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Ižganaitis bei savivaldybės parengties pareigūnas, patarėjas Ričardas Stepaitis.