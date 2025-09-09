Rugsėjo 5 d. surengtas trečiasis šiais metais Šakių rajono savivaldybės Asmens su negalia gerovės tarybos posėdis.
Jo metu aptarta:
- Tarybos sudėties atnaujinimo klausimai, atsižvelgiant į Seimo kontrolierės rekomendacijas.
- Įstaigų interneto svetainių prieinamumas žmonėms su negalia.
- Statinių prieinamumo situacija pagal STASIS.LT sistemos duomenis.
- Apklausos apie Šakių rajono prieinamumą rezultatų apžvalga.
- Pasaulinės žmonių su negalia dienos minėjimo organizavimas.
Taryba savo veikla siekia stiprinti žmonių su negalia socialinę integraciją, skatinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bei užtikrinti teisės aktų įgyvendinimą asmenų su negalia teisių apsaugos srityje.
Šaltinis: Šakių rajono savivaldybė