Šiemet jau antrą kartą Lietuvoje (spalio 1–8 d.) vyko Vyresnio amžiaus žmonių savaitė, kurią inicijavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti.
Šakių viešoji biblioteka ir jos padaliniai jungėsi prie iniciatyvos kviesdami žmones dalyvauti Vyresnio amžiaus žmonių savaitės renginiuose visame rajone!
Centrinėje bibliotekoje lankytojai buvo kviečiami dalyvauti virtualiame orientaciniame žygyje „Kalbantis miestas“, edukaciniuose užsiėmimuose „Spalvoti vakarai“, fizinės veiklos valandoje „Aktyvumas lėtai“, edukacijoje „Zanavykiškų žodžių mugė“, medijų ir informacinio raštingumo mokymuose „Patikima informacija internete“.
Bibliotekos padaliniuose vyko praturtinančios literatūrinės ir padėkų popietės, jaukūs kūrybiniai užsiėmimai globos namuose, įkvepiantys pėsčiųjų žygiai su šiaurietiško ėjimo lazdomis, įvairios džiaugsmo teikiančios akcijos, filmų peržiūros, susitikimai su įdomiais žmonėmis, džiaugtasi kartų bendryste matantis su senjorų klubo atstovais.
Džiaugiamasi, kad ši Vyresnio amžiaus žmonių savaitė subūrė tiek daug įvairaus amžiaus žmonių!
Neapsakomai malonu, kad turėta galimybė dalintis sukaupta patirtimi ir žiniomis, gebėjimais ir išgyvenimais, džiaugtis vienas kito draugija, veidą puošiančiomis šypsenomis ir buvimu drauge!