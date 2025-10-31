Ar žinojote, kad naudoto kepimo aliejaus atliekos susidaro beveik kiekvienuose namuose? Kepant bulvytes, ruošiant silkę ar gaminant patiekalus aliejuje – visur lieka šiek tiek aliejaus, kurį dažnas tiesiog išpila į kriauklę ar išmeta kartu su kitomis atliekomis. Tačiau dabar Šakių gyventojai gali tai padaryti atsakingai, patogiai ir visiškai nemokamai!
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, bendradarbiaudamas su UAB „Biomotorai“, pradeda atskirą naudoto kepimo aliejaus surinkimą Šakių savivaldybėje.
Šio projekto dėka šiuose miestuose įrengti specialūs konteineriai, į kuriuos gyventojai gali nemokamai priduoti naudotą kepimo aliejų.
Ši paslauga gyventojams nieko nekainuoja ir nekainuos ateityje – tai aplinkai draugiškas sprendimas, skirtas visiems.
Surinktas aliejus bus perdirbamas į biodegalus – biodyzeliną, kuris naudojamas dyzeliniame kure. Tai – tvari alternatyva iškastiniam kurui, padedanti mažinti oro taršą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
Iš vieno kilogramo naudoto aliejaus galima pagaminti tiek pat biodyzelino, o tai leidžia sutaupyti net tris kilogramus anglies dvideginio (CO₂).
Konteinerių vietos Šakiuose:
- Nepriklausomybės g. 8
- V. Kudirkos g. 92
- Vytauto g. 10
- Jaunystės takas 3
- Draugystės takas 3
- V. Kudirkos g. 142
Gyventojai kviečiami naudotą kepimo aliejų supilti į sandarius plastikinius butelius (pvz., nuo vandens ar sulčių) ir išmesti į specialiai pažymėtus konteinerius.
KODĖL VERTA SURINKTI ALIEJŲ?
- Apsaugosite nuotekų sistemas nuo užsikimšimo.
- Padėsite mažinti taršą ir CO₂ kiekį aplinkoje.
- Iš surinkto aliejaus gaminamas biodyzelinas – tvari kuro alternatyva.
KAIP PRIDUOTI?
- Supilkite naudotą kepimo aliejų į sandarų plastikinį butelį (pvz., nuo vandens ar sulčių).
- Užsukite dangtelį.
- Įmeskite butelį į specialų konteinerį su aliejaus žymėjimu.
Kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie švaresnės aplinkos ir tvaresnės ateities!