Pasaulyje kiekvieną paskutinę spalio savaitę minima Medijų ir informacinio raštingumo savaitė (MIRKT) kvietė stiprinti kritinio mąstymo įgūdžius, tapti įžvalgiais ir atsakingais informacijos vartotojais.
Prie šios tarptautinės iniciatyvos aktyviai prisijungė ir Šakių viešoji biblioteka – jau ketvirtus metus veikianti kaip Medijų ir informacinio raštingumo centras.
Suaugusiesiems buvo paruošta įvairiapusė programa: nuotolinės paskaitos, diskusijos, orientavimosi žygiai, protmūšis, žaidimai, virtualus pabėgimo kambarys ir įvairūs konkursai!
Spalio 18 d. Šakių viešoji biblioteka kvietė bendruomenę į orientacinį žygį „Taigi viską žinau…“, skirtą Medijų ir informacinio raštingumo (MIRKT) savaitei.
Nors oras nelepino – pliaupė lietus, pūtė vėjas – tai nesutrukdė smalsiems dalyviams leistis į žinių kupiną maršrutą. Žygyje dalyvavo šeimos su vaikais, pavieniai žygeiviai ir visi, norintys išbandyti savo jėgas bei informacinį budrumą.
Įveikę maršrutą ir sėkmingai atsakę į visus MIRKT klausimus, dalyviai buvo apdovanoti rėmėjų suvenyrais. Tačiau svarbiausias prizas – praturtintos žinios ir indėlis į sąmoningos, kritiškai mąstančios visuomenės kūrimą.
Spalio 29 d. Šakių viešojoje bibliotekoje vyko atsakingos žiniasklaidos organizacijos „NARA“ mokymai-dirbtuvės. Jų metu buvo aiškinamasi, kas yra piliečių žurnalistika, atsakingas žiniasklaidos vertinimas ir atranka, kaip imti profesionalų interviu bei sukurti įdomią ir įtraukią radijo dokumentikos tinklalaidę.
Tą dieną susirinkusiems kalbėjo NARA tinklalapio ir tinklalaidės redaktorius, žurnalistas ir autorius Karolis Vyšniauskas, žurnalistė, garso dokumentikos kūrėja, autorė Sigita Vegytė, garso žurnalistas Adomas Zubė, fotografijose dalyvius fiksavo fotografas, autorius, fotoredaktorius Denis Vėjas.
Mokymuose dalyvavo VDU „Žiburio“ gimnazijos moksleiviai su mokytojomis Inesa Merčaitiene ir Jurgita Bataitiene, Šakių viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai, rajoninės spaudos atstovai.