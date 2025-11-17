Lapkričio 12 d. Šakių viešojoje bibliotekoje organizuota popietė „Tapatybės ir atminties formatai“.
Renginys prasidėjo Ilguvos kapinėse. Kauno, Kudirkos Naumiesčio 410-oji kuopos šauliai, Kriūkų, Gerdžiūnų bendruomenių žmonės nusilenkė publicistui, Lietuvos valstybės kūrėjui, teisininkui, Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdybos pirmininkui Stasiui Šilingui, minint 140-ąsias gimimo metines.
Šakių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo kalbama apie šį iškilų Lietuvos žmogų. Susirinkusiems linkėjimus perdavė Stasio Šilingo anūkas, Vatikano radijo žurnalistas Saulius Kubilius.
Pokalbiuose dalyvavo habil. dr. prof. Arimantas Dumčius ir ponia Elona, prof., Kauno bendruomeninių organizacijų asociacijos prezidentas Ramūnas Navickas, Lietuvos šaulių sąjungos Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius, jo pavaduotojas Liutauras Trumpulis, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio štabo viršininkas majoras Gediminas Riautas, politikė Irena Haase, rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Aštrauskas ir kt.
Arimantas Dumčius pristatė savo knygą ,,Deimantinė šeimos istorija“.
Leidinį dovanojo rajono mokykloms, bibliotekoms.