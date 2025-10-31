Spalio 28 d. į Šakių viešąją biblioteką atkeliavo… Kas? Vaikų rašytojai Virgis Šidlauskas ir Benas Bėrantas su nauja šiurpulinga baubaimiška programa!
Šį kartą jie moksleiviams paruošė išskirtinių, šiurpuliukus ir šypsenas sukeliančių dainų bei istorijų! Susitikimo metu baubaimiškomis istorijomis su visais dalinosi ir patys drąsiausi moksleiviai – jų istorijose netrūko mistikos, įtampos, nuostabos ir ypač juokingų bei netikėtų atomazgų!
Tą dieną bibliotekoje tikrai nestigo juoko, muzikos, šokių ir pačių nuostabiausių emocijų, paskatinančių tiesiog džiaugtis! Buvote laimingi ne tik jūs, bet ir mes!
Ar galite patikėti, kad į šį susitikimą su vienais mylimiausių vaikų rašytojų susirinko beveik 120 dalyvių?!
Dėkojama nepabūgusiems dalyvauti, nors, iš tiesų, baisu visai nebuvo, nes juokas ir šypsena skleidžia šviesą net pačioje juodžiausioje tamsoje!
Esame dėkingi už galimybes savo bibliotekoje sulaukti nuostabių asmenybių ir jų kuriamu turiniu dalintis su jumis visais. Iki kitų pasimatymų bibliotekoje!