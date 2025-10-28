Nuo pirmadienio neribotam laikui nutrauktas pasienyje su Baltarusija veikusio Šalčininkų punkto darbas, o per Medininkų punktą sieną kirsti nuo šiol galės tik kelių kategorijų asmenys. Tai paaiškėjo po pirmadienį įvykusio Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio.
Nuo sekmadienio vakaro dėl į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusių oro balionų laikinai uždarytas Šalčininkų punktas neribotą laiką neveiks ir toliau, čia nei asmenys, nei transporto priemonės nebus praleidžiami.
Per kitą pasienyje su Baltarusija esantį Medininkų punktą, kuris irgi sekmadienį vakare buvo laikinai uždarytas, nuo šiol vykimas yra apribotas. Šis apribojimas netaikomas tik šioms grupėms:
- asmenims, turintiems diplomatinius pasus arba gabenantiems Lietuvos Respublikos diplomatinį paštą;
- asmenims, vykstantiems su supaprastinto tranzito dokumentu, išduotu pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 693/2003, t. y. į Kaliningrado sritį iš Baltarusijos ir atgal tranzitu vykstantiems keliautojams;
- Lietuvos Respublikos piliečiams ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams, vykstantiems į Lietuvos Respubliką;
- asmenims, turintiems galiojantį leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir vykstantiems į Lietuvos Respubliką.
Šaltinis: VSAT prie LR VRM