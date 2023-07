Mėgaudamiesi grilyje keptais patiekalais vis ieškome naujų skonių ir receptų idėjų, kuriais pasilepintume ir pradžiugintume šeimos narius. Ant žarijų įprasta kepti mėsą, paukštieną, žuvį ar pasigruzdinti daržovių, tačiau šiais ingredientais ne visuomet lengva sužavėti vaikus.

„Rimi“ kulinarijos technologas Vidas Nadzeika įsitikinęs, kad mažuosius smaližius turėtų nustebinti medaus glazūroje grilyje keptų bananų receptas su smulkintais riešutais bei juodojo šokolado glaistu. Šefas dalijasi patarimais, kaip ant ugnies gaminti šį desertą. Tuo tarpu gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė primena, kodėl naudinga kasdien suvalgyti bent po vieną bananą.

Energijos suteikiantis vaisius

Vienas populiariausių vaisių ištisu sezonu ir visais metų laikais yra bananai. Šių vaisių pasirinkimas prekybos vietose neapsiriboja tik įprastais geltonaisiais bananais, galima įsigyti ir raudonųjų arba ekologiškų bananų rūšių. Pasak „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, bananai – maistingas ir vertingas vaisius, kuris turėtų atrasti vietą kiekvieno vaiko ir suaugusio asmens kasdienėje mityboje.

„Bananai – kompleksinių angliavandenių, užtikrinančių energiją ilgesnį laiką, šaltinis. Todėl šiuos vaisius, kaip lengvą ir maistingą užkandį, dažnai renkasi sportuojantys, aktyvūs ir neretai skubantys žmonės, kuriems labiausiai reikia tos greitos energijos papildymo. Šis vaisius puikiai tinka ir kaip maistingas užkandis priešpiečiams. Be to, dėl skonio ir minkštumo juos išties mėgsta vaikai. Tačiau bananai vertingi ir dėl kitų savybių: jų sudėtyje gausu vitamino C ir B6, vandenyje tirpių skaidulų ir tokių mineralų kaip magnis, manganas, kalis“, – bananų naudą sveikatai vertina gydytoja dietologė E. Gavelienė.

Sveikatai palankios mitybos konsultantė atkreipia dėmesį, kad bananų maistinė vertė priklauso ir nuo jų sunokimo laipsnio: žalesniuose ir mažiau išnokusiuose bananuose bus daugiau skaidulų, o pradėjusiuose ruduoti – didesnis cukraus kiekis. Tačiau, kaip ir visuomet, geriausia rinktis „aukso viduriuką“ – nei per daug žalius, nei pernelyg prinokusius bananus ir skanauti juos termiškai neapruoštus. Tačiau norint sveikatai palankesnio deserto, bananas ateis į pagalbą. Desertu mėgautis pakaktų 1–2 kartus per savaitę, o jeigu jo pagrindą sudaro bananas, sveikatai bus kur kas naudingiau.

„Sveikatai palankiausi bananai yra kiek žalsvos spalvos, ant savo žievės dar neturintys rudų dėmelių. Tokie bananai yra turtingi gerosiomis skaidulomis, o jų glikeminis indeksas nėra aukštas, be to, juose yra medžiagos surfaktano, kuri svarbi žarnyno gleivinių vientisumui. Tuo tarpu pernokusius bananus, dėl didesnio glikeminio indekso, atsargiau turėtų vartoti tie žmonės, kuriems nuolat reikia stebėti cukraus kiekį kraujyje“, – primena dr. E. Gavelienė.

Bananus rekomenduoja kepti ir ant grilio

Kulinarijos technologas ir grilio ekspertas Vidas Nadzeika sako, kad nors bananai dažniausiai valgomi vieni ir be papildomi paruošimo, tačiau savo skoniu jie gali papildyti daugelį patiekalų: „Šis vaisius puikiai pravers kulinarijoje, juos vyniojant į lietinius blynus, jais paskaninat varškę ar pusryčių košes bei skirtingus kepinius ir desertus – nuo bananų duonos, bandelių ir pyragų iki ledų kokteilių ar kreminių tortų. Tačiau kai kuriose šalyse šie vaisiai naudojami ne tik saldiems, bet ir sūriems valgiams. Bananai gali būti verdami, troškinami ir kepami panašiai, kaip pas mus įprasta ruošti bulves. Žinoma, mūsų kraštuose daugelis į taip ruoštus bananus turbūt žiūrėtų egzotiškai ar net šiek tiek skeptiškai.“

Šefas V. Nadzeika bananus siūlo pasikepinti grilyje, glazūruotus medaus, klevų arba agavų sirupe ir pagardintus riešutais, šokoladu arba kitais mėgstamais priedais. „Ant grotelių kepti bananai su šokoladu ir riešutais – lengvas bei skanus desertas, tinkantis įvairiomis progomis ir nustebinsiantis ne tik vaikus, bet ir suaugusius. Pirmiausia ant grilio iškepkite bananus, leisdami jiems patamsėti ir suminkštėti. Nebijokite, jei žievė pajuoduos – viduje vaisius nesudegs ir taps tik dar minkštesnis bei malonesnės konsistencijos. Kai bananai iškepa nuimkite juos nuo grilio, įpjaukite jų žievelę, išilgai vaisiaus suformuojant „kišenę“ primenančią ertmę, kad į ją būtų patogu įdėti keletą skiltelių šokolado, stambiai kapotų riešutų, medaus arba mėgstamo sirupo ir vėl uždėkite ant grotelių sušilti, įvynioję bananus į foliją, jei to reikia šokoladui išsilydyti ar sirupui tolygiau pasiskirstyti. Norintiems mažiau saldžios šio patiekalo versijos rekomenduočiau bananus pagardinti tik žiupsneliu cinamono“, – patarimais dalijasi grilio meistras.

Vasarą „Rimi“ kulinarai kviečia atrasti naujus skonius ir mėgautis namuose ar grilio gamintų patiekalų įvairove. Šį kartą šefas Vidas Nadzeika rekomenduoja išbandyti ant grotelių keptų bananų su šokolado glaistu ir kapotais riešutais receptą, kuris taps puikiu vakaro desertu.

RECEPTAS

Ant grotelių keptas bananas su šokoladu ir riešutais

Patiekalui reikės:

4 vnt. bananų;

50 g juodojo šokolado;

100 g anakardžių riešutų;

1 šaukštelio skysto medaus.

Gaminimo eiga:

Išilgai per bananų žievę įpjaukite įpjovas. Kiekvieną bananą sudėkite ant aliuminio folijos gabalėlio ir sulenkite taip, kad būtų matoma pusė vaisiaus.

Stambiai sukapokite šokoladą ir riešutus. Paskirstykite juos bananų įpjovose, ant viršaus užpilkite medaus.

Bananus dėkite ant grotelių ir palikite apie 10 minučių, kol šokoladas išsilydys ir bananai sušils.

Karštus bananus iš karto patiekite su nedideliu šaukšteliu, su kuriuo juos būtų patogu išskobti. Prie šio deserto puikiai tinka vaniliniai ledai.

Skanaus!