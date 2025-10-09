Šiandien į Vilkaviškio rajono savivaldybę atvyko Vilkaviškio pradinės mokyklos ketvirtokai, lydimi mokytojos Vilmos Kudžmienės.
Mokiniai susitiko su Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemeru Joriu Juškausku. Jis mažiesiems kraštiečiams pristatė Savivaldybės darbą, papasakojo apie įgyvendinamus ir planuojamus projektus, pasidžiaugė gautais apdovanojimais ir įvertinimais bei leidosi į trumpą ekskursiją.
Kartu su Savivaldybės vadovu pradinukai aplankė Mero kabinetą, posėdžių salę, susipažino su Vilkaviškio rajono garbės piliečiais. Baigiantis susitikimui mokiniai užsuko ir į Civilinės metrikacijos skyrių, kur skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė trumpai pristatė mūsų krašto civilinę statistiką ir netgi leido mažiesiems įžiebti jaunavedžiams uždegamą šeimos židinį.
„Visada džiugu sulaukti smalsių jaunųjų vilkaviškiečių. Tokie susitikimai leidžia vaikams iš arčiau pamatyti, kaip veikia Savivaldybė, o mums – išgirsti jų klausimus ir pastebėjimus. Galbūt tarp šių ketvirtokų auga ir būsimi mūsų rajono vadovai ar aktyvūs bendruomenės nariai,“ – šypsojosi vicemeras Joris Juškauskas.