Praėjusi savaitė – Senjorų savaitė, kurios metu senjorai buvo kviečiami į įvairias veiklas, skirtas ne tik sveikatai stiprinti, bet ir bendrystei bei prasmingam laisvalaikiui.
Penktadienį Socialinių paslaugų centre vyko Atvirų durų diena, subūrusi lankytojus klausytis i naudingų patarimų apie sveikatą ir pagalbą sau, dalyvauti lengvoje mankštoje bei masažo praktikoje, vaišintis kvapnia arbata ir gardžiu obuolių pyragu, keptu pačių darbuotojų.
Susirinkusieji taip pat turėjo galimybę artimiau susipažinti su centro teikiamomis paslaugomis, pabendrauti žaismingoje aplinkoje, aplankyti darbelių parodą, kurioje savo kūrybą pristatė paslaugų gavėjai bei negalią turintys dienos centro lankytojai.