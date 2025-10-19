Šiandien „Live Nation Lithuania“ oficialiai patvirtino, kad jau kitų metų liepos 31 d. , Kauno Dariaus ir Girėno stadione pasirodys amerikiečių superžvaigždė „Pitbull“, dar žinomas kaip „Mr. Worldwide“. Tai bus pirmasis šio atlikėjo koncertas Lietuvoje, žadantis įspūdingą vasaros šou po atviru dangumi. Pernai Dariaus ir Girėno stadione šou surengė ir Justinas Timberlake‘as, „Guns N’ Roses“, Robbie Williamsas ir Post Malone.
Pasaulinis fenomenas, užkariavęs topus
„Pitbull“ – tikras tarptautinės muzikos fenomenas. Gimęs Majamyje, Armando Christian Pérez, per du dešimtmečius tapo vienu įtakingiausių pop ir latino muzikos vardų pasaulyje. Jo kūriniai – „Give Me Everything“ (su Ne-Yo), „Timber“ (su Kesha), „International Love“, „Feel This Moment“ (su Christina Aguilera) ir daugelis kitų – ne tik skambėjo visų žemynų radijo stotyse, bet ir pelnė aukščiausias pozicijas „Billboard Hot 100“ topuose ir surinko milijardus perklausų internete.
Per savo karjerą „Pitbull“ išleido net 11 studijinių albumų, pardavė daugiau nei 25 milijonų albumų kopijų ir per 100 milijonų singlų, o jo vaizdo klipai vien „YouTube“ platformoje peržiūrėti daugiau nei 15 milijardų kartų. Jo muzikos repertuaras apima įvairius žanrus – nuo hiphopo iki pop ir reggaeton ir atspindi unikalų Majamio bei Lotynų Amerikos kultūrų skambesį.
Pitbull yra dirbęs ir įrašęs kūrinius su tokiomis pasaulinėmis žvaigždėmis kaip Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Kesha, Ne-Yo, Enrique Iglesias, Shakira, Usher, Akon, Lil Jon, Marc Anthony, Chris Brown, DJ Khaled, T-Pain ir Sean Paul.
2024 m. „Pitbull“ taip pat bendradarbiavo su pačia roko legenda Bon Jovi ir pristatė hitą „Now or Never“. Šis netikėtas dueto kūrinys akimirksniu tapo pasauliniu hitu, dar kartą įrodydamas Pitbull gebėjimą jungti žanrus ir kartas.
Apdovanojimai ir įvertinimai
„Pitbull“ yra „Grammy“ laureatas, pelnęs statulėlę už geriausią Lotynų urban/alternatyvų albumą „Dale“ (2016 m.). Tais pačiais metais jis gavo žvaigždę Holivudo Šlovės alėjoje – simbolinį įvertinimą už savo indėlį į pramogų industriją. Atlikėjas taip pat pelnė daugybė pripažinimo – nuo „Billboard Music Awards“ iki „MTV Video Music Awards“.
„Pitbull“ garsėja kaip verslininkas ir filantropas ne tik muzikos sferoje – jis taip pat įkūrė SLAM! (Sports Leadership and Management) mokyklų tinklą JAV, siekdamas suteikti vaikams iš mažiau pasiturinčių bendruomenių kokybišką išsilavinimą ir sporto galimybes.
Be muzikos, „Pitbull“ taip pat sukūrė platų ir įvairų verslo imperijos tinklą – įkūrė „Mr. 305“ įrašų kompaniją, „Voli 305 Vodka“ prekinį ženklą bei „Globalization“ – „SiriusXM“ radijo kanalą, pristatantį pasaulio ritminės muzikos hitus. Visai neseniai jis įėjo į istoriją tapęs pirmuoju menininku, kurio vardu pavadintas sporto stadionas JAV – Floridos Tarptautinio universiteto (FIU) stadionas dabar vadinamas „Pitbull Stadium“
Įspūdinga pasaulinio turo sėkmė
„Pitbull“ šiuo metu tęsia savo pasaulinį turą, kuris sulaukė milžiniško pasisekimo visame pasaulyje. Praėjusiais metais atlikėjas surengė įspūdingas gastroles Europoje, kur bilietai į didžiausių miestų arenas buvo išpirkti akimirksniu. Vien Londono „O2“ arenoje susirinko net 20 000 gerbėjų minia. Vasario 26 d. vykęs koncertas buvo visiškai išparduotas. Kritikai ir gerbėjai tikrai ne be reikalo „Pitbull“ vadina vienu charizmatiškiausių ir energingiausių šios kartos scenos artistų.
Šią vasarą, liepos 31 d. „Pitbull“ koncertinis turas pirmą kartą pasieks ir Lietuvą, todėl gerbėjai turės išskirtinę galimybę išvysti pasaulinio lygio šou, kokie iki šiol vykdavo tik didžiausiose arenose ir stadionuose.
Vienintelį „Pitbull“ koncertą Kauno Dariaus ir Girėno stadione pristato didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lithuania“.