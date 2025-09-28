Baltijos šalių gyventojų atsiskaitymo įpročiai neatsilieka nuo pasaulinių tendencijų – SEB banko duomenimis, per paskutinius dvejus metus skaitmeninių piniginių naudojimas išaugo beveik tris kartus.
Dažniausiai telefonu ar kitu išmaniuoju įrenginiu už pirkinius atsiskaito jaunuoliai. Tarptautinė statistika rodo, kad didžiajai daliai 18–26 metų jaunuolių toks atsiskaitymo būdas tampa pagrindiniu.
SEB banko duomenimis, per paskutinius du metus su „Apple Pay“ arba „Google Pay“ skaitmeninėmis piniginėmis Baltijos šalyse mokėjimo korteles susiejusių SEB banko klientų skaičius išaugo beveik tris kartus. Šiuo metu skaitmenines pinigines iš viso naudoja penktadalis visų banko kortelių turėtojų. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį naudotojų skaičius išaugo 8 proc. Pastebima, kad daugiausiai tokį atsiskaitymo būdą naudoja jaunesni asmenys.
„Išmaniųjų įrenginių naudojimas atsiskaitymui populiariausias tarp jaunuolių, kadangi jie ankstesniame amžiuje nei kitos gyventojų kartos pradėjo naudotis mokėjimo kortelėmis, o vėliau, įgudę dirbti su technologijomis, korteles susiejo su skaitmeninėmis piniginėmis. Galima sakyti, kad jaunuoliams skaitmeniniai atsiskaitymo būdai atrodo gerokai natūralesni nei grynųjų pinigų ir eidami į parduotuvę jie pirmiausiai įsitikina, kad rankoje turi išmanųjį, o ne piniginę“, – sako SEB banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė-Varnė.
Anot ekspertės, Baltijos šalių vartotojų įpročiai artimi tokioms rinkoms kaip JAV. Neseniai skelbta, kad apie 91 proc. JAV 18-26 m. amžiaus gyventojų skaitmenines pinigines naudoja kaip pirmą pasirinkimą atsiskaitymui apsiperkant. SEB banko ekspertės teigimu, panašios tendencijos pastebimos ir Lietuvoje.
Technologijos gali padėti taupyti
„Nors jaunuoliai neretai kritikuojami dėl intensyvaus išmaniųjų įrenginių naudojimo, reikia pripažinti, kad technologiniai sprendimai padeda ir taupyti. Telefonų programėlėse jaunuoliai gali sekti ne tik pavienes išlaidas, bet ir vertinti jų kategorijas – kiek lėšų išleido maistui, transportui, pramogoms. Būtent tokį elgesį su pinigais reikėtų skatinti ir patiems ugdyti – ne tik vertinti, kuris būdas atsiskaityti yra patogesnis, bet ir surasti asmeninę rutiną išlaidas sekti, analizuoti ir koreguoti pagal savo finansinius tikslus“, – teigia S. Strockytė-Varnė.
Anot ekspertės, pagal mokėjimo kortelių panaudojimą Baltijos šalyse pastebima, kad daugiausiai pinigų jaunuoliai išleidžia maisto prekių parduotuvėse ir didžiuosiuose prekybos tinkluose. Antroje vietoje – maitinimo įstaigos, taip pat nemaža dalis išlaidų tenka drabužiams, transportui, pramogoms.
Susieti mokėjimo kortelę gyventojai gali su įvairiais išmaniaisiais įrenginiais, pavyzdžiui, laikrodžiais. Tačiau tiek Baltijos šalyse, tiek pasaulyje skaitmeninės piniginės kol kas dažniausiai naudojamos mobiliuosiuose telefonuose.
Nors bendrai skaitmenines pinigines dažniau naudoja jaunuoliai, pastebima, kad vyresni gyventojai taip pat mokosi tai daryti. Pavyzdžiui, šiemet skelbta, kad 2025 m. „Apple Pay“ naudojimas tarp vyresnių nei 55 metų asmenų išaugo net 28 proc.
Skaitmeninėmis piniginėmis vadinamos išmaniuosiuose įrenginiuose galimos parsisiųsti programėlės „Apple Pay“, „Google Pay“, „Garmin Pay“. Šios programėlės susiejamos su banko mokėjimo kortele. Tokiu būdu gyventojai gali už pirkinius fizinėje ar internetinėje parduotuvėje atsiskaityti išmaniuoju įrenginiu net ir neturėdami mokėjimo kortelės drauge su savimi.