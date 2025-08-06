Nuo šiol gydytojui nustačius klinikinę diagnozę ir pateikus priežiūros rekomendaciją, išrašyti pirmą receptą kompensuojamoms medicinos pagalbos priemonėms ar pratęsti šių priemonių skyrimą gali ir sveikatos priežiūros specialistai: bendrosios praktikos slaugytojas, bendruomenės slaugytojas, slaugytojas diabetologas ar išplėstinės praktikos slaugytojas.
Laikinai einančios sveikatos apsaugos ministro pareigas Marijos Jakubauskienės įsakymu tikslinama iki šiol galiojusi tvarka, pagal kurią pirmą kartą medicinos pagalbos priemonę pacientui galėjo išrašyti tik gydytojas.
„Slaugytojas ir anksčiau pacientui parinkdavo tinkamą priemonę, paaiškindavo kaip ja naudotis, todėl leidžiant sveikatos priežiūros specialistui išrašyti kompensuojamuosius receptus, jam suteikiama dar daugiau savarankiškumo, galimybių panaudoti savo kompetencijas praktikoje“, – sako sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.
Pakeitimai dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių (pvz.: tvarsčių, diagnostinių juostelių, sauskelnių, stomos priežiūros priemonių) išrašymo padės tiek gydytojams, tiek slaugytojams išvengti neaiškumų, skiriant medicinos pagalbos priemones.
Pagal naująją tvarką šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas nustato pacientui diagnozę ir nurodo, kokias priemones būtų tikslinga skirti. Slaugytojas gali parinkti tinkamiausias priemones ar priemonių grupę ir išrašyti kompensuojamąjį receptą, paaiškinti, kaip ir kokiu dažnumu jas naudoti. Pvz.: šeimos gydytojas pacientui diagnozuoja šlapimo nelaikymą, nurodo, kad tikslinga skirti priemonių šlapimo nelaikymui valdyti ir kokių kiekių reikia neviršyti. Tuomet slaugytojas parenka pacientui tinkamiausias priemones pagal šlapimo nelaikymo laipsnį, jo judėjimo galimybes ir poreikius bei išrašo atitinkamai grupei priklausančios medicinos pagalbos priemonės receptą.
Įsakymo „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimai, leidžiantys sveikatos priežiūros specialistui išrašyti kompensuojamuosius receptus, mažina šeimos gydytojams tenkančią administracinę naštą ir darbo krūvį, o slaugytojams suteikia daugiau savarankiškumo, keliamas šios profesijos prestižas.