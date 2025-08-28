Rugsėjis – ypatingas mėnuo! Jau 26-ą kartą visi Marijampolės savivaldybės moksleiviai bus saugūs pradėdami naujus mokslo metus. Kaip ir kasmet, „Lietuvos draudimas“ visus Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokinius automatiškai apdraudžia nuo nelaimingų atsitikimų – visam rugsėjui!
Galiojimo laikotarpis – 2025 m. rugsėjo 1 d. 00:00 val. ir galioja iki 2025 m. rugsėjo 30 d. 24:00 val.
Draudimo suma – iki 5500 Eur.
Visoje Lietuvoje vaikai, rugsėjo mėnesį bet kuriuo paros metu keliaudami pėsčiomis, važiuodami dviračiu, paspirtuku, riedučiais ar riedlente, bus apsaugoti.
Kad kelionės į mokyklą būtų dar saugesnės, visos perėjos prie ugdymo įstaigų pažymėtos ryškiu „Apsaugok mane“ ženklu. Jis kviečia vairuotojus stabtelėti, atkreipti dėmesį ir padovanoti vaikams daugiau saugumo.
Akcija „Apsaugok mane“ gimė iš rūpesčio ir noro priminti: mokiniai sugrįžta į gatves, tad vairuotojai, būkite atidesni, nes jūsų elgesys gali išsaugoti brangiausia, ką turime.
Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis ragina vairuotojus rugsėjį būti itin budrius: „Naujų mokslo metų pradžia yra metas, kai turime ypatingai rūpintis vaikų saugumu. Labai norisi, kad kiekvienas mažasis marijampolietis pasiektų mokyklą saugiai ir su šypsena. Kviečiu visus vairuotojus stabtelėti ir atkreipti dėmesį – kartais viena sekundė gali išsaugoti vaiko ramybę ir džiaugsmą.“