Šviežios, ryškios, saldžios uogos – vienas didžiausių vasariško džiaugsmo ir sveikatos šaltinių.

Pasak Vaidos Budrienės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, vasarą pirkėjai daugiausiai nuperka trešnių, šilauogių ir, žinoma, braškių. Būtent receptas su pastarosiomis socialiniuose tinkluose tituluojamas šios vasaros superhitu. Gardžiam desertui pasigaminti tereikės trijų nebrangių ingredientų – pasmaguriausite vos už kelis eurus.

„Uogos neabejotinai yra vasaros karalienės. Jų turime ištisus metus, tačiau šiltuoju metų laiku laukia gausiausias asortimentas. Tuo mums padeda rūpintis tiek Lietuvos, tiek užsienio tiekėjai. Ispanijoje, Graikijoje, Turkijoje ar Bulgarijoje augančios uogos gauna daugiau šilumos ir saulės, todėl paprastai būna saldesnės. Tačiau lietuviai su nekantrumu laukia būtent mūsų šalyje augintų uogų, ir vos joms pasirodžius, pirmąjį derlių tiesiog graibsto. Taip šiemet nutiko ir su braškėmis, kurios pasirodė dar gegužės mėnesį ir iki šiol džiugina pirkėjus“, – pastebi V. Budrienė.

Braškių ir jogurto kąsneliai – tai desertas, kuris jau kelis mėnesius nesitraukia iš „TikTok“ populiariausių receptų viršūnės. Balandį pasirodžius pirmajam variantui, dabar vaizdo įrašai su grotažyme #strawberryyogurtclusters jau sulaukę daugiau nei 56 mln. peržiūrų.

Kodėl braškių ir jogurto saldumynas atrado šitokią gausybę gerbėjų? Prekybos tinklo „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė teigia, kad receptas nudžiugins tiek taupančius, tiek norinčius sveikiau maitintis. Desertui pagaminti reikia mažai darbo, mažai produktų, o rezultatas bus gaivus ir viliojančiai skanus.

„Braškės – puikus vasaros užkandis. Jose gausu vitamino C ir kelių B grupės vitaminų, taip pat yra biotino ir folio rūgšties. Be to, jos gana mažai kaloringos – 100 g braškių turi apie 35 kalorijas. Štai kodėl jos atsiduria sveikiausių vaisių ir daržovių sąraše“, – sako šviežių gėrybių žinovė.

Pats paprasčiausias receptas

Nusprendus pasigaminti populiariuosius braškių ir jogurto kąsnelius, jums reikės: 120 g braškių, indelio graikiško jogurto ir plytelės mėgstamo šokolado.

„Braškes kruopščiai nuplaukite – šio žingsnio nevalia praleisti gaminant patiekalus su šviežiomis uogomis. Tuomet jas supjaustykite nedideliais gabalėliais, apliekite jogurtu, atsargiai pamaišykite ir paruoškite dėjimui į šaldiklį. Galite šį mišinį šaukštu nedideliais kauburėliais išdėlioti ant kepimo popieriumi ištiestos skardos. Taip pat patogu uogas su jogurtu sudėlioti į keksiukų formeles. Dėkite tokius kąsnelius į šaldiklį bent valandai“, – gamybos eigą nupasakoja J. Sabaitienė.

Uogoms sustingus, ištirpinkite šokoladą mikrobangų krosnelėje ar dubenyje virš indo su kaitinamu vandeniu. Pamirkykite jame sušaldytus uogų kąsnelius ir įdėkite atgal į šaldiklį, kad šokoladas sustingtų. Rekomenduojama sustingusius užkandžius šiek tiek pabarstyti druskos dribsniais – taip geriau atsiskleis skonių gama.

Idėjos, kuo receptą patobulinti

Labai patogu ir tai, kad gaminant šį saldumyną galima eksperimentuoti pagal savo skonį ar namie turimus produktus. Originaliame recepte naudojamos braškės, tačiau J. Sabaitienė pažymi, kad vietoj jų galima rinktis ir kitas uogas, vaisius – pavyzdžiui, avietes, mangą, šilauoges, bananus.

„Receptas be galo paprastas, tačiau desertą galima lengvai pagardinti kitais derančiais skoniais. Su braškėmis, jogurtu taip pat derės medus, vanilė ar riešutinis sviestas. Galite eksperimentuoti ir su šokoladu – rinktis jį juodą, baltąjį arba paskanintą prieskoniais. Jeigu norisi daugiau traškumo – į braškių ir jogurto mišinį įberkite kukurūzų dribsnių ar pūstų bolivinių balandų sėklų. Taip pat bus skanu, jeigu įdėsite smulkintų riešutų ar šiek tiek granolos“, – idėjomis dalijasi J. Sabaitienė.