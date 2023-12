Tarp maistingomis medžiagomis turtingų uogų tik nedaugelis gali varžytis su spanguolėmis, kurios pasižymi išskirtine nauda sveikatai.

Anot gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, vienoje šių uogų porcijoje galima rasti bene ketvirtadalį rekomenduojamos vitamino C paros normos. O prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pažymi, kad net ir užsišaldžius jų perteklių, maistinės medžiagos bei skonio savybės išliks, tad visada po ranka galima turėti puikų padažų, desertų ir įvairių kepinių ingredientą artėjančioms šventėms. Kviečiame išmėginti netradicinio spanguolių tiramisu receptą – juo sužavėsite net ir reikliausius svečius.

Ketvirtadalis rekomenduojamos vitamino C normos

Spanguolių kilmė yra giliai įsišaknijusi Šiaurės Amerikos dirvožemyje. Vis dėlto, anot gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, šios uogos nėra svetimos lietuviškame racione. Dėl to jis praturtinamas gausiu kiekiu maistinių skaidulų, vitaminu C bei kai kuriais svarbiais mineralais.

„Spanguolės pasižymi nedideliu kaloringumu: viename puodelyje žalių uogų yra maždaug 46 kalorijos. Pažymėtina, kad jose gausu maistinių skaidulų – puodelyje jų yra apie 4,6 g. Pakankamas skaidulinių medžiagų kiekis labai svarbus virškinimo sveikatai ir gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, spanguolės yra vertingas vitaminų, ypač vitamino C, šaltinis – jų porcija sudaro apie 24 proc. rekomenduojamos paros normos. Vitaminas C atlieka svarbų vaidmenį palaikant imuninę sistemą ir sveiką odą. Dar spanguolėse yra nedidelis kiekis svarbių mineralų, pavyzdžiui, mangano ir vario“, – vardija gydytoja dietologė.

Įvairiapusė nauda sveikatai

Ne paslaptis, kad liaudies medicinoje šios uogos gerai žinomos dėl savo gydomųjų savybių, ypač – užklupus šlapimo takų infekcijai. Dr. E. Gavelienė pabrėžia, kad spanguolės yra ypatingos savo junginiais, trukdančiais bakterijoms sukelti minėtą infekciją.

„Spanguolių nauda sveikatai yra išties įvairi. Šiose uogose yra junginių, kurie gali trukdyti bakterijoms prisitvirtinti prie šlapimo takų sienelių, todėl sumažėja šlapimo takų infekcijų rizika. Be to, spanguolėse esantys antioksidantai padeda stiprinti širdies sveikatą, nes mažina uždegimą ir gerina cholesterolio kiekį kraujyje. Kai kurie tyrimai taip pat rodo, kad spanguolėse esantys antioksidantai pasižymi priešvėžinėmis savybėmis ir gali užkirsti kelią tam tikrų rūšių vėžiui“, – pasakoja gydytoja dietologė.

Kaip suvalgyti daugiau spanguolių?

Dr. E. Gavelienė pažymi, jog spanguolės turi savo specifinį rūgštų skonį, tad gali būti nelengva kasdien jas valgyti vienas. Tam geriausia jas derinti su įvairiais patiekalais: salotomis, dribsniais ar jogurtais.

„Norint mėgautis spanguolių maistine nauda, reikėtų apsvarstyti įvairius kulinarinius būdus jas įtraukti į savo mitybą. Pavyzdžiui, šviežias arba džiovintas spanguoles galima įmaišyti į salotas, dribsnius ar jogurtą, kad jos būtų maistingesnės. O norėdami padidinti naudą sveikatai, rinkitės grynas, nesaldintas spanguolių sultis. Taip pat, jei norite pasigaminti naminį patiekalą, gaminkite spanguolių padažą iš šviežių uogų, tačiau sumažinkite pridėtinio cukraus kiekį“, – rekomenduoja gydytoja dietologė.

Jei vis dėlto atsiranda spanguolių perteklius

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pasakoja, kad nors spanguolių šaldymo procesas – šiek tiek ilgesnis nei kitų greitai užšaldomų uogų, verta skirti tam šiek tiek laiko, mat šios uogos bus patogiai naudojamos įvairiuose receptuose tiesiai iš šaldiklio.

„Norėdami tinkamai užšaldyti spanguoles namuose, pirmiausia pasirinkite šviežias, tvirtas uogas, o minkštas ar pakitusios spalvos uogas išmeskite arba panaudokite kompostui. Tuomet uogas kruopščiai nuplaukite po šaltu vandeniu ir leiskite joms išdžiūti arba švelniai nusausinkite popieriniu rankšluosčiu. Paskui paskleiskite spanguoles vienu sluoksniu ant kepimo skardos, kad jos nesiliestų viena su kita, ir įdėkite skardą į šaldiklį kelioms valandoms. Šis pirminis užšaldymas padeda uogoms nesulipti. Kai spanguolės bus atskirai užšaldytos, sudėkite jas į sandarius šaldymo maišelius, pašalindami kuo daugiau oro, ir ant jų užklijuokite etiketes su data. Tinkamai laikomos šaldytos spanguolės gali išlikti kokybiškos iki vienerių metų, tad galės būti patogiai naudojamos receptuose tiesiai iš šaldiklio padažams, kokteiliams, desertams ar kepiniams“, – apie spanguolių šaldymo procesą pasakoja O. Suchočeva.

Kaip atpažinti aukštos kokybės spanguoles?

Prekybos tinklo ekspertė akcentuoja, kad renkantis spanguoles iš prekybos centro visuomet verta atsižvelgti į jų išvaizdą ir net pakuotę, nes tai išduoda apie tam tikrą spanguolių kokybės lygį.

„Rinkdamiesi aukštos kokybės spanguoles, rinkitės tvirtas, stambias, sodrios raudonos spalvos uogas su nepažeista odele. Venkite minkštų uogų, su spalvos pakitimais ir turinčių bet kokių pelėsio ar pažeidimų požymių. Jei perkate fasuotas spanguoles, apžiūrėkite, ar pakuotė nepažeista, ir patikrinkite tinkamumo vartoti terminą. O tam, kad spanguolės išliktų optimaliai šviežios, laikykite jas šaldytuve arba užsišaldykite“, – rekomenduoja O. Suchočeva.

Ekspertė taip pat primena, jog dabar galima daugiau sau leisti Kalėdoms, nes „Rimi“ – pigiau: įsigyjant spanguolių ir kitų ingredientų šventiniam stalui sutaupyti padės tikslus pirkinių krepšelio planavimas bei „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikianti asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos: „Visus sutaupyti padedančius „Rimi“ pasiūlymus galima rasti keliose vietose: prisijungus prie savo paskyros adresu www.rimi.lt, taip pat programėlėje telefone arba „Mano Rimi“ kortelių terminale parduotuvėse.“

Kviečiame išmėginti netradicinio spanguolių tiramisu receptą: saldžiarūgštis deserto skonis atgaivins po gausių šventinių vaišių bei nustebins svečius savo unikalumu.

RECEPTAS

Spanguolių tiramisu

Spanguolių padažui reikės:

450 g šaldytų arba šviežių spanguolių;

200 g granuliuoto cukraus;

480 ml vandens ;

10 ml vanilės ekstrakto;

60 ml šviežiai spaustų citrinų sulčių.

Maskarponės įdarui reikės:

4 vnt. kiaušinių trynių;

135 g granuliuoto cukraus;

450 g maskarponės sūrio;

240 g riebios grietinėlės.

Sirupui reikės:

250 g spanguolių padažo;

60 g apelsinų likerio arba spanguolių sulčių;

180 ml spanguolių sulčių;

200-250 g damų pirštelių;

Papuošimui reikės:

30 g liofilizuotų (šaltyje džiovintų) braškių;

1 v. š. granuliuoto cukraus.

Gaminimo eiga:

Paruoškite spanguolių padažą. Vidutinio dydžio puode ant vidutinės ugnies sumaišykite spanguoles, cukrų, vandenį ir vanilę. Užvirinkite ir retkarčiais pamaišydami virkite 12-15 minučių, kol šiek tiek sutirštės. Supilkite citrinos sultis ir dar pavirkite 3-5 minutes. Padažas turi būti uogienės konsistencijos. Jei reikia, įpilkite šlakelį vandens, kad konsistencija būtų „laisvesnė“.

Paruoškite įdarą. Į vidutinio dydžio dubenį suberkite cukrų ir kiaušinių trynius. Plaktuvu arba mikseriu plakite, kol mišinys taps šviesiai auksinės spalvos, lengvos konsistencijos ir ištirps didžioji dalis cukraus.

Sudėkite maskarponės sūrį (arba kreminį sūrį) ir toliau maišykite, kol masė bus įmaišyta. Supilkite grietinėlę ir plakite 2-3 minutes, kol taps lengva ir puri. Mišinys bus skystos, purios konsistencijos, šiek tiek „laisvesnis“ už plaktą grietinėlę.

Paruoškite mirkymo sirupą. Į vidutinio dydžio dubenį, pakankamai didelį, kad tilptų vienas damos pirštelis, supilkite 250 g spanguolių padažo mišinio su apelsinų likeriu (jei naudojate) ir spanguolių sultimis. Maišykite, kol susimaišys.

Paruoškite kepimo indą ir sudėliokite tiramisu. Prieš save pastatykite maždaug 22 x 15 centimetrų kepimo indą. Kiekvieną damų pirštelį kelioms sekundėms panardinkite į sirupą, įsitikinkite, kad jis visiškai panardintas ir padengtas sirupu. Dėkite damų pirštelius vieną šalia kito į kepimo indą tol, kol visiškai padengs indo dugną.

Ant pirštelių sukrėskite maždaug ketvirtadalį kambario temperatūros spanguolių padažo ir mentele tolygiai paskirstykite.

Į lėkštę supilkite pusę maskarponės įdaro ir tolygiai paskirstykite. Ant įdaro nedideliais, tolygiai šlakeliais sukrėskite pusę spanguolių padažo ir tolygiai paskirstykite mentele arba šaukštu.

Pakartokite su likusiais ingredientais: ant viršaus užtepkite išmirkytus damų pirštelius, spanguolių padažą ir maskarponės mišinį. Uždenkite plastikine plėvele arba dangčiu ir padėkite tiramisu į šaldytuvą, kad atvėstų, mažiausiai 3 valandoms prieš patiekdami, geriausia – per naktį.

Pagaminkite braškių cukrų. Šis veiksmas neprivalomas, tačiau jis iš tiesų pagerina šio deserto išvaizdą. Prieš pat patiekdami tiramisu, sudėkite liofilizuotas braškes ir cukrų į virtuvinį kombainą arba malūnėlį. Trinkite, kol gausite smulkius miltelius. Naudodami sietelį pabarstykite miltelius ant tiramisu.

Skanaus!