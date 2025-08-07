MKML žengia į jubiliejinį sezoną – 2025-2026 m. sezonas lygai bus jau 15-asis.
„MKML tik pavadinime turi mėgėjų lygos užuomazgų. Lygos veikla, turinys, vadyba, kriterijai – jau seniai toli gražu mėgėjiškų. Tai Sūduvos krepšinio kultūros reiškinys, griaunantis stereotipus ir auginantis krepšinio bendruomenę. Šiais metais, kaip ir kasmet, nuoširdžiai tikiu, kad vėl „atsitiks” dar vienas, geresnis už praėjusį, sezonas. Juolab, kad šis sezonas vien jubiliejine sukaktimi ypatingas, todėl tikrai dirbsime iš peties ir sukursime puikias sąlygas tiek klasikinėms varžyboms, tiek įspūdingų renginių pavasarį. Kartosite, kad to dar nebuvo. Kviečiame tapti MKML-MANTINGA 15-ojo sezono dalimi”, – entuziastingai registruotis kviečia lygos įkūrėjas Deividas Jurkša.
Užsiregistruoti naujam sezonui arba kreiptis dėl išsamesnės informacijos kviečiame el. paštu [email protected] arba tel. nr. +370 675 57445