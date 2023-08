Vištiena vasaros šventėms – puikus pasirinkimas, nes ji neapsunkina net karščiausiomis dienomis. „Tikka masala“ – vienas populiariausių Indijos virtuvės patiekalų, paplitusių po visą pasaulį. Jis itin pasiteisina, kai norime pamaitinti visą būrį praalkusių svečių: vištieną pagaminsite greitai, o paskui užteks tik padėti ant stalo dubenis su ryžiais bei aromatinga vištiena kreminiame padaže. Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė primena, kad geriausia vištieną garinti, kepti orkaitėje arba troškinti, o krūtinėlę valgyti be odos. „Rimi“ atstovė Olga Suchočeva teigia, kad šio tinklo parduotuvėse prekiaujama tik Lietuvoje užauginta kokybiška vištiena, galima rinktis ir specialiai pažymėtą, kuri užauginta be antibiotikų.

Viena liesiausių mėsos rūšių

Kaip ir kalakutiena, vištiena nėra riebi mėsa, jei neskrudiname jos riebaluose, todėl ji tinkama ir patiems mažiausiems valgytojams, ir senjorams. Ją pamėgę tiek aktyviai sportuojantys, tiek siekiantys kontroliuoti gaunamų su maistų kalorijų kiekį žmonės.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad vištiena vertinga dėl lengvai pasisavinamų baltymų, taip pat organizmui reikalingų vitaminų, mineralų bei mažo kiekio riebalų: „Vištienoje yra gerai subalansuotų, žmogaus organizmui būtinų aminorūgščių, o vertingiausia – jos krūtinėlė, kuri yra liesesnė už kitas vištienos dalis, ypač jei valgoma be odos. Geriausia rinktis ekologiškuose ūkiuose užaugintą vištieną, nes tokios mėsos nauda sveikatai, lyginant su neekologiškuose ūkiuose užaugintos mėsos sudėtimi, yra didesnė. Be to, į tai rekomenduojama atsižvelgti perkant mėsą vaikams – jų mityboje neturėtų būti nereikalingų organizmui medžiagų.“

Ji primena, kad grilinant vištieną, reikia ją gerai iškepti, kad prapjovus nebesisunktų rausvos sultys: iki galo jos neiškepus, didėja infekcijos rizika. Be to, nevertėtų mėsos kepti riebaluose – geriau vengti gruzdintų vištienos gabaliukų, apvoliotų miltuose, džiūvėsėliuose ar tešloje

Naktį paruošia, ryte jau parduotuvėje

Kaip ir bet kuri mėsa, vištiena greitai genda, o ypač karštomis vasaros dienomis. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva primena, kad norėdami išvengti apsinuodijimo ar kitų ligų, turime tinkamai ją laikyti ir atitinkamai termiškai apdoroti: „Laikydami šaldytuve šviežią vištieną (prieš tai būtinai paskaitę etiketę, kiek laiko ji galioja), stebėkite, kad iš vištos besisunkiantis skystis nepatektų ant kitų produktų. O į šaldiklį dėkite tik tuo atveju, jei ji nė kiek neatšilo. Pakartotinai užšaldyta mėsa praranda beveik visas savo maistingąsias savybes. Be to, verta atsiminti, kad išdarinėję žalią vištą, būtinai turite nusiplauti rankas bei visas naudotas priemones, kurios su ja lietėsi: lenteles, peilius ir kt. Jokiu būdu ant neplautos lentelės nepjaustykite daržovių ar kitų produktų, kurių termiškai neapdorosite.“

Lietuvoje – geros vištų laikymo sąlygos

Pasak specialistės, mūsų šalyje užtikrinamos geros vištų laikymo sąlygos ir skiriama labai daug dėmesio mėsos kokybei. „Mūsų tinklo parduotuvėse prekiaujam tik lietuviška vištiena: ji prekybos vietas pasiekia per trumpiausią laiką, mažiau patiria aplinkos sąlygų pokyčių. Kai kuriuose paukštynuose broileriai pradedami ruošti 2 valandą nakties, kad išaušus dienai, pirkėjai jau galėtų įsigyti šviežios mėsos. Atsižvelgiant į sveikatai palankesnius sprendimus, galima rinktis be antibiotikų užaugintą vištieną. Pirkėjai itin vertina įvairų lietuvišką mėsos asortimentą, o vištiena išlieka viena pigesnių mėsos pasirinkimų. Vasarą, per grilio sezoną, išauga fasuotos ir marinuotos vištienos paklausa: pirkėjai pamėgo vištienos dešreles, paruoštus kepti krūtinėlių kepsnius, marinuotus šlaunelių ir vištienos filė šašlykus“, – pastebi komercijos operacijų vadovė.

Ekspertė primena, kad norintys sutaupyti prekybos tinklo „Rimi“ parduotuvėse visoje Lietuvoje gali rasti daugiau kaip 600 prekių, kurių įprastos kainos yra bene žemiausios rinkoje, tad renkantis vištieną galima rasti pigiausių šios mėsos variantų.

Kulinarijos technologai sako, kad nėra vieno griežto „Tikka masala“ recepto: kiekvienas gaminantis gali improvizuoti, tik svarbu atsiminti, kad patiekalo pagrindą sudaro jogurtas ir rytietiškų prieskonių mišinys.

