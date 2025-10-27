Spalio 23 dieną Lietuvos inovacijų centro (toliau – LIC) atstovai susitikime su Kazlų Rūdos savivaldybės meru Mantu Varaška, savivaldybės administracijos atstovais bei regiono verslo bendruomene svarstė bendradarbiavimo perspektyvas bei galimybes įgyvendinti socialinių inovacijų ekosistemos, žiedinės ekonomikos, tvarios maisto aplinkos, skaitmeninės transformacijos ir kitas tarptautines projektines veiklas.
Kazlų Rūdos savivaldybė yra viena iš LIC dalininkių. Jos atstovai nuolat domisi tarptautinių partnerysčių plėtra, gerųjų praktikų įsisavinimu bei verslo bendruomenės ugdymu ir konkurencingumo skatinimu.
Susitikimo metu aptartos temos:
- LIC veikla viešajame sektoriuje, formuojant politikos priemones;
- Tarptautinio finansavimo galimybės ir aktualios partnerystės Enterprise Europe Network programos rėmuose;
- Galimybės verslui skaitmeninės transformacijos ir iššūkių akivaizdoje, aptariant EDIH Europos skaitmeninių centrų įtaką verslų skaitmeninimo plėtrai;
- Apžvelgtos CYRUS projekto veiklos, siekiant didinti verslo organizacijų supratimą kibernetinio saugumo srityje ir aktyvinti įsitraukimą į nemokamus kibernetinio saugumo mokymus organizacijoms;
- Pateiktos rekomendacijos organizacijų poreikių ir galimybių identifikavimui, siekiant dalyvauti Europos projektuose bei finansavimo gairių apžvalga.
„Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenė itin drąsiai ir aktyviai įsitraukia į konsultacijas, nuolat ieškodama būdų ir galimybių politinių instrumentų tobulinimui, kurie įgalintų vietos bendruomenes plėsti savo veiklos, efektyvumo ir socialinio įtraukimo horizontus“, – sako LIC vyriausioji projektų vadovė Daiva Bičkauskė.