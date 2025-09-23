Šią vasarą Marijampolės Sūduvos gimnazijoje įvyko dideli pokyčiai – moksleiviai po atostogų sugrįžo į atnaujintas ir dar labiau mokymuisi pritaikytas erdves. Gimnazijoje atlikta renovacija sukūrė jaukesnę, modernesnę bei mokinių poreikiams artimesnę aplinką.
Naujas mokyklos erdves apžiūrėjo Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis, o apie visus atnaujinimus papasakojo gimnazijos direktorė Audronė Vaičiulienė ir direktoriaus pavaduotoja ūkiui Kristina Plycnerienė.
Atnaujintas biologijos kabinetas, informacinių technologijų klasė bei chemijos laboratorija dabar atitinka visus šiuolaikinius standartus – jose įrengta reikiama mokymo įranga, modernios priemonės, kuriomis sudaromos galimybės moksleiviams gilinti žinias praktiškai. Atnaujinti kabinetai ir įranga sudaro sąlygas ne tik teorijai, bet ir eksperimentams bei projektiniam darbui.
Biblioteka taip pat pasikeitė iš esmės – čia įrengtos naujos modernios lentynos, patrauklus apšvietimas, atsirado palangės-staliukai, kurie tapo populiaria mokinių darbo ir poilsio vieta. Nors dar laukiama papildomų baldų, biblioteka jau traukia moksleivius, norinčius mokytis, skaityti ar tiesiog ramiai praleisti laiką.
Skaitykloje įrengtas akvariumas tapo savotišku traukos centru – jis suteikia jaukumo, ramybės, padeda atsipalaiduoti ir susikaupti. O mergaičių tualete atsiradusi sanitarinių priemonių dėžutė yra puikus pavyzdys, kaip mokinių iniciatyva, pasitelkus dalyvaujamojo biudžeto programą, gali prisidėti prie realių pokyčių.
Atnaujintos ir sporto salės rūbinės – suremontuota viskas: įrengti patogūs suoleliai su lentynomis daiktams susidėti, drabužių kabliukai, atnaujintos grindys ir sienos. Ant langų planuojama užklijuoti matinę plėvelę, kuri užtikrins persirengiančių vaikų privatumą.
Šiuo metu atnaujinamas istorijos kabinetas – nugriovus sienas erdvė tapo didesnė ir šviesesnė. Greta esantis gimnazijos istorijos muziejus liks mokyklos pasididžiavimu, o pats kabinetas bus pritaikytas šiuolaikinėms pamokoms bei ugdymo renginiams.
Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis įvertino naujas gimnazijos erdves ir pasidžiaugė mokyklos progresu: „Džiugu matyti, kad Sūduvos gimnazija nuosekliai juda į priekį – kuriama šiuolaikiška, mokinių poreikiams pritaikyta aplinka. Tokios erdvės pagerina ugdymo kokybę bei formuoja mokinių požiūrį, kad mokykla gali būti patraukli, moderni ir atvira naujovėms. Ir tai tik pradžia – nusimato dar daugiau investicijų, kad mokykla taptų dar modernesnė ir patogesnė tiek moksleiviams, tiek mokytojams.“