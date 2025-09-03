Ieškote sveiko ir greito būdo papildyti mitybą vitaminais? Glotnučiai – tai puikus sprendimas. Jie ne tik lengvai paruošiami, bet ir kupini maistinių medžiagų, kurios padeda palaikyti energiją visai dienai. O kur dar gardūs skoniai!
Dalinamės trimis gardžiais, patikrintais glotnučių receptais, kurie praturtins jūsų pusryčius, užkandžius ar net vakarienę vitaminais. Beje, daliai ingredientų šiuo metu taikomos puikios IKI akcijos. Juk kam mokėti daugiau, jei galima sutaupyti?
Žalias energijos užtaisas
Šis glotnutis – tikra energijos bomba. Jame gausu geležies, skaidulų ir vitamino C, o špinatai su bananais ir obuoliais sukuria švelnų skonį, kuris patiks net vaikams. Puikiai tinka rytams, kai norisi šviežumo ir lengvumo, bet nenorite aukoti sotumo.
Jums reikės:
- 1 saujos šviežių špinatų;
- 1 vidutinio banano;
- 1 obuolio (geriausia saldaus);
- 1 arbatinio šaukštelio linų sėmenų;
- 150 ml vandens arba augalinio pieno (migdolų, avižų);
- šlakelio citrinos sulčių.
Gaminimo eiga:
- Obuolį nuplaukite, išimkite sėklas, bet nelupkite – žievelėje gausu skaidulų.
- Sudėkite visus ingredientus į trintuvą.
- Plakite iki vientisos, glotnios masės.
- Jei norisi šaltesnio varianto – įdėkite kelis ledo kubelius ir suplakite dar kartą.
Uogų rojus – antioksidantų šaltinis
Šis glotnutis – ne tik džiugins skoniais, bet ir padės sustiprinti imunitetą. Mėlynės ir avietės kupinos antioksidantų, o kefyras ar jogurtas papildys organizmą gerosiomis bakterijomis. Tobulas pasirinkimas po treniruotės ar judrios dienos.
Jums reikės:
- 1/2 stiklinės šaldytų mėlynių;
- 1/2 stiklinės šaldytų aviečių;
- 1/2 banano;
- 150 ml natūralaus kefyro arba graikiško jogurto;
- 1 arbatinio šaukštelio medaus (nebūtina).
Gaminimo eiga:
- Visus ingredientus sudėkite į trintuvą.
- Plakite, kol uogos susmulkės ir glotnutis taps švelnus.
- Jei reikia, įpilkite šiek tiek vandens, kad glotnutis būtų skystesnis.
- Patiekite iš karto – gaivus, skanus ir natūralus!
Tropikų dvelksmas – glotnutis su mangais ir kokosu
Kai norisi egzotikos ir šiek tiek saldumo, šis glotnutis – nepakeičiamas. Mango vaisius aprūpina organizmą vitaminu A ir beta karotenu, o kokosų pienas prideda švelnaus kremiškumo. Itin patiks tiems, kurie ieško desertui artimos, bet sveikos alternatyvos.
Jums reikės:
- 1/2 prinokusio mango;
- 1/2 banano;
- 150 ml kokosų pieno;
- 1 arbatinio šaukštelio chia sėklų;
- šiek tiek tarkuotos imbiero šaknies (nebūtina, bet suteikia pikantiškumo).
Gaminimo eiga:
- Mangą nulupkite, išimkite kaulą ir supjaustykite gabalėliais.
- Sudėkite visus ingredientus į plaktuvą.
- Plakite iki vientisos, glotnios konsistencijos.
- Norite šaltesnio rezultato? Naudokite šaldytą bananą arba pridėkite ledo.
Norint gaminti skaniai ir ekonomiškai, verta sekti, kokios tuo metu taikomos IKI akcijos. Dažnai sezoninės uogos, bananai, kefyras ar augalinis pienas būna su nuolaida – tad galite pasigaminti daugiau porcijų, sušaldyti ar dalintis su artimaisiais. Sveika mityba neturi būti brangi!